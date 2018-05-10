Тарифы: Tele2 обнулил безлимитный трафик в соцсетях и мессенджерах в тарифе "Мой разговор"

10.05.2018, MForum.ru

Tele2 модифицировал тариф "Мой разговор", теперь для его пользователей не будет расходоваться пакет трафика при использовании Facebook (включая Facebook Messenger), ВКонтакте, ОК, WhatsApp, Viber и ТамТам. Бесплатность трафика упомянутых соцсетей и мессенджеров сохраняется и в поездках по России. Трафик обнулен без увеличения абонплаты, т.е. по сути можно говорить об удешевлении пользования тарифом с безлимитом на мессенджеры на 90 руб. Начинание оператора может порадовать его абонентов, но отметим отсуствие в списке такого мессенджера, как Telegram, это не порадует его пользователей.

Что не менее приятно, так это то, что теперь на всех пакетных тарифах обновленной линейки "Мой Tele2" исходящие вызовы на номера региона присутствия расходуются из пакета минут, включенного в тариф. Это плюс, но звонки на номера других операторов, даже в домашний регион, тарифицироваться будут по-прежнему.

Оператор напоминает также о других плюсах тарифов линейки "Мой Tele2" - пакет интернета, включенный в тариф, действует в поездаках по стране. Также бесплатны все входящие звонки при поездках по России.

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