Телеком: Операторы готовы заплатить за частоты 5G в Италии до 3 млрд евро

MForum.ru
19.09.2018,
В Италии идет аукцион по распределению частот 5G. Операторы выразили готовность заплатить за частоты до 2.99 млрд евро.
В частности, Telecom Italia (TIM) готова заплатить 680 млн евро за 2 блока по 5 МГц в диапазоне 700 МГц. Оператор купил бы и больше, но это максимальный объем, который антимонопольщики разрешили отдавать в одни руки. В Vodafone Italy готовы заплатить столько же за два таких же блока в этом диапазоне.
Iliad, оператор, который сравнительно недавно приступил к работе на рынке страны, готов потратить до 749 млн евро - за эти деньги оператор рассчитывает получить 3 блока по 5 МГц в диапазоне 700 МГц.
Также в аукционе участвуют Wind Tre и FastWeb.
Кроме частот в диапазоне 700 МГц, министерство намеревается предложить операторам еще 200 МГц в диапазоне 3.6-3.8 ГГц. В отличие от частот 700 МГц, которые вряд ли удастся освободить ранее 2022 года, частоты 3.6-3.8 ГГц можно будет начинать использовать немедленно после их распределения на аукционе. Вот только на аукцион они пока что не выставлены. Источник: telecompaper.com.
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теги: Италия частоты пятое поколение 5G частотные аукционы
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© Алексей Бойко,
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