Телеком: 4G в Московском метро - конкуренция возобновилась

25.12.2018, MForum.ru

После временного затишья в развитии сетей операторов сотовой связи в Московском метро, большая четверка вновь получила возможности для обновления и наращивания своих сетей.

Затишье, как известно, случилось из-за попытки поддержать "правильного" оператора-монополиста, который брался совершить невозможное - "в одно лицо" решить проблему ШПД в Московском метро за счет технологии Wi-Fi. К счастью, затянувшаяся попытка не пускать в метро конкурентов, завершилась и возобновилось более-менее нормальное развитие сотовой связи и мобильного ШПД в московской подземке.

Операторы сейчас действуют с различной активностью. Бесспорны успехи МегаФон, который в декабре завершил обеспечение покрытием все перегоны Серпуховско-Тимирязевской линии, а до конца 2019 года намеревается обеспечить покрытие LTE на всех оставшихся участках метро.

Сейчас, по данным компании, покрытием 4G/LTE оператора обеспечено 226 станций и более 60 межстанционных перегонов. Пока что это все туннели Кольцевой линии, к октябрю были покрыты туннели пяти веток метро, находящиеся внутри кольца, а также частью за его пределами, теперь вот покрытие LTE МегаФон появилось в туннелях “серой” ветки. Ежедневно в будние дни, абоненты скачивают на этой ветке около 5500 ГБ трафика. В ЧНН объем трафика достигает 510 ГБ.

Стройка связи 4G/LTE МегаФон в Московском метро находится в ведении Антона Пирогова, операционного директора Столичного филиала МегаФон.

Метро - важный элемент транспортной инфраструктуры столицы, им пользуется значительная доля московской абонентской базы любого оператора. Поэтому не удивительно, что практически каждый оператор стремится наверстать упущенное за годы вынужденной бездеятельности, пользуясь “приоткрытыми” дверями.

В частности, ВымпелКом также говорит о намерении замены старой части инфраструктуры в метро и массированном строительстве, которое начнется в 2019 году и завершится в 2020 году. ВымпелКом планирует полностью заменить излучающие кабели с тем, чтобы они обеспечивали поддержку технологий 4G и были готовы к поддержке 5G. Стоит задача полностью обновить существующую инфраструктуру сети на станциях, достроить те станции, которые не были в свое время построены. Все это уже есть в бюджетах 2019-2020 годов.

Компания Tele2 в октябре 2018 года объявила о том, что достигла 100% покрытия 4G/LTE на всех станциях метрополитена. Но в туннели Tele2 пока особо не продвинулась.

МТС на конец 2016 года заявляла о 53 станциях, где обеспечивается LTE, включая 17 наземных станций. В 2017 году планировалось нарастить число станций с LTE до 140. До какой степени продвинулась стройка LTE от МТС в Московском метро на конец 2018 года, стоит уточнить дополнительно.

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теги: метро МегаФон туннелях тоннелях перегонах кабель 4G LTE

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