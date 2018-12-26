Слухи: В России сертифицировано несколько новых моделей Nokia

MForum.ru
26.12.2018,
Вполне возможно, что компания HMD Global уже в ближайшие несколько недель обновит свой модельный ряд. В базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭС) появились аппараты с индексами TA-1156 и TA-1157.
Возможно, речь идет о вариантах одного и того же устройства, особенно с учетом близости модельных номеров. Каких-либо подробностей о самих устройствах пока нет, придется подождать данных от FCC или TENAA. Скорее всего они появятся уже скоро.
Тем временем, аппарат с номером TA-1124 в FCC уже отметился. По имеющимся данным в его активе будут присутствовать чипсет Qualcomm Snapdragon 439, 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, сдвоенная тыловая (13+5 Мп) камера, 8 Мп фронтальная камера, а также поддержка NFC. ОС — Android 9 Pie. Данных о коммерческом названии модели пока нет.
© Антон Печеровый,
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