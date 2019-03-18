Слухи: Горизонтальный слайдер ZTE Axon S показался на рендерах

18.03.2019, MForum.ru

За прошедшие годы мы привыкли к тому, что глазок камеры стал неотъемлемым элементом дизайна смартфона. Один из последних трендов — круглый вырез под фронтальную камеру прямо в экране смартфона. Однако, все может быть иначе.

Появились смартфоны, где фронтальная камера спрятана в выдвижной части. Подобными устройствами отметились многие производители, однако обычно речь идет о выдвигающемся блоке камеры или вертикальном слайдере. В ZTE Axon S подход иной — это горизонтальный слайдер.

В сложенном состоянии ни одной камеры не видно. Экран занимает максимальную площадь передней панели, а задняя панель — просто черное стекло. В части спецификаций подробности пока неизвестны.

Но на рендерах видно, что фронтальная камера будет сдвоенной, тыловая — строенной. Основной сенсор тыловой камеры — 48 Мп, при этом поддерживается 5-кратное оптическое увеличение. Также упоминается о поддержке 5G-сетей. Возможно, новинка получит Snapdragon 855, не менее 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти.