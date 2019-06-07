Анонсы: Meizu 16s и Meizu Note 9 появятся в России этим летом

07.06.2019, MForum.ru

Компания Meizu объявила о планах по выводу на российский рынок смартфонов Meizu 16s и Meizu Note 9.

Meizu 16s оснащен 6,2-дюймовым дисплеем разрешением 2232x1080 точек, чипсетом Snapdragon 855, 6/8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и аккумулятором емкостью 3540 мАч с быстрой зарядкой 24 Вт. Тыловая камера базируется на датчике Sony IMX586 разрешением 48 Мп. На передней панели Meizu 16s разместился сенсор разрешением 20 Мп. Также отметим поддержку NFC. Российская цена Meizu 16s составит 40 990 и 43 990 за версии с 6 и 8 Гб ОЗУ, соответственно. Начало продаж намечено на июль.

Спецификации Meizu Note 9 несколько скромнее и включают в себя 6,2-дюймовый дисплей разрешением FullHD+, чипсет Snapdragon 675, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, сдвоенную тыловую камеру 48+5 Мп, 20 Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 4000 мАч. В зависимости от объема памяти цена Meizu Note 9 составит 20 990 и 23 990 рублей. Продажи начнутся этим летом, точные даты пока не объявлены.