Микроэлектроника: Рынок связных чипов вновь обгонит рынок чипов для компьютеров

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Микроэлектроника: Рынок связных чипов вновь обгонит рынок чипов для компьютеров

10.06.2019, MForum.ru

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Самым быстрорастущим рынком чипов является рынок микросхем для автопрома, при этом на долю этого рынка все еще будет приходиться менее 10% даже к 2023 году. Такой прогноз дает IC Insights. В нем все чипы разбиты на пять основных категорий - от микросхем для компьютеров до микросхем для устройств связи, потребительского рынка, автопрома, промышленного и иного применения.

IC Insights

Сегмент микросхем для телекоммуникаций в первые обошел по-размерам сегмент микросхем для вычислительных систем в 2013 году, но затем вновь ушел на вторую позицию в топе в результате бума на рынке памяти в 2017 и 2018 году (поскольку память используется в вычислительных устройствах в большей степени, нежели чем в телеком-устройствах). Однако, учитывая, что прогнозы обещают сокращение объемов рынка памяти на 30% в 2019 году, рынок микросхем для телеком-устройств, как ожидается, вновь обгонит рынок чипов для вычислительной техники по итогам 2019 года и, вероятнее всего, будет сохранять позицию лидера до 2023 года.

Как показывает диаграмма, сегмент микросхем для автопрома показывает стабильный рост с 1998 года, увеличившись с 4.7% в 1998 году до 8% в 2018 году. Более того, среднегодовые темпы роста этого рынка, как ожидается, окажутся самыми высокими в период 2018-2023 годы, на уровне 9.2%. В то же время, с учетом сравнительно небольшого размера сегмента микросхем для автопрома, его рост не обеспечит рост всему рынку интегральных микросхем в ближайшие 5 лет.

На фоне растущих сегментов рынка микросхем для автопрома и для систем связи, рынок микросхем для компьютеров и потребительского рынка, теряют в доле вот уже 20 лет подряд. В частности, доля сегмента микросхем для вычислительных устройств в период с 1998 по 2018 годы сократилась на 19 п.п. до 36.6%. Тем не менее значительный спрос на сервера, которые понадобятся для поддержки рынка IoT, как ожидается вдохнет новую жизнь в этот сегмент рынка в ближайшие 5 лет и замедлит сокращение доли рынка этого сегмента.

На диаграмме показана также доля сегмента Промышленные/другие. Видно, что в период с 1998 года по 2013 она показывала стабильное сокращение. Вместе с тем, в последние годы отмечается рост темпов автоматизации производства по всему миру и, как ожидается, этот сегмент вырастет до 8.7% по итогам 2023 года с уровня 6.5% по итогам 2013 года.

Важно отметить, что диаграмма наглядно демонстрирует, что типовые изменения рынка носят эволюционный, а не революционный характер. Основные изменения и тренды, влияющие на конечные цифры иногда становятся заметны только на периоде в 5-10 лет. Это стоит иметь в виду, когда принимаются какие-то стратегические решения на рынке производства полупроводниковых микросхем. По материалам: IC Insights.

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теги: микроэлектроника полупроводники аналитика IC Insights

© Алексей Бойко, MForum.ru

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