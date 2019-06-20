Телеком: Tele2 предлагает полгода бесплатного доступа к сервису Яндекс.Плюс

MForum.ru

Телеком: Tele2 предлагает полгода бесплатного доступа к сервису Яндекс.Плюс

20.06.2019, MForum.ru

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Воспользоваться бесплатным полугодовым доступом к сервису Яндекс.Плюс могут абоненты Tele2 тарифа "Везде онлайн" Московского региона.

В пакет услуг "Яндекс.Плюс" входит возможность бесплатно слушать музыку сервиса Яндекс.Музыка в режиме офлайн, смотреть фильмы и сериалы на КиноПоиске. Также клиентам предоставляется скидка 10% на премиум-тарифы Яндекс.Такси. Можно воспользоваться бесплатной доставкой товаров с маркетплейса Беру и еще некоторыми услугами.

Акционное предложение Tele2 действует до 20 августа 2019 года. Чтобы активировать полугодовую подписку на Яндекс.Плюс, абоненты тарифа могут набрать команду *116*2019# . 

Пресс-релиз
Дата: 20.06.2019
Tele2 дарит подписку на популярные сервисы «Яндекса»

Москва – Tele2, любимый оператор мобильной связи в России, обновляет тарифный план «Везде онлайн» в Московском регионе. Тариф включает большой объем минут и интернет-трафика, а также предоставляет пользователям бесплатную подписку на шесть месяцев на популярный сервис «Яндекс.Плюс».

Новый тарифный план « Везде онлайн » не только включает большой объем минут и интернет- трафика, но также предлагает пользователям новое преимущество в рамках «Других правил». Абоненты получают на шесть месяцев в подарок подписку на «Яндекс.Плюс», который объединяет популярные сервисы «Яндекса». Клиенты могут бесплатно слушать музыку офлайн и в высоком качестве на «Яндекс.Музыке», смотреть фильмы и сериалы на «КиноПоиске», пользоваться скидкой 10% на премиум-тарифы «Яндекс.Такси», бесплатной доставкой товаров с маркетплейса «Беру» и другими выгодными условиями для ряда сервисов.

Бесплатная подписка « Яндекс.Плюс » доступна тем клиентам, кто подключил тариф «Везде онлайн» или перешел на него с 18 июня. Воспользоваться предложением Tele2 можно до 20 августа 2019 года. Перейти на тариф можно в личном кабинете на сайте или в приложении «Мой Tele2». Чтобы активировать подписку «Яндекс.Плюс», необходимо набрать команду *116*2019#.

За 500 рублей в месяц столичные абоненты получают 40 Гб интернет-трафика, 500 минут и 50 SMS. Клиентам также доступны безлимитные звонки на номера Tele2 России и домашнего региона, которые не расходуют основной пакет минут.

Игорь Жижикин, директор макрорегиона «Москва» Tele2: «Наполнение тарифного плана «Везде онлайн» удобно для наших самых активных абонентов – об этом говорит растущее количество подключений тарифа. Следуя стратегии «Других правил», мы предлагаем клиентам не только услуги связи, но и доступ к наиболее популярным сервисам совместно с лидерами рынка. Партнерство с «Яндексом» – это следующий шаг в развитии нашей digital-экосистемы и создании для клиента комфортной среды. Наши клиенты могут сэкономить на сервисах, без которых сложно представить жизнь в современном мегаполисе».

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теги: телеком Tele2 услуги 

© Алексей Бойко, MForum.ru

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