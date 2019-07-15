Анонсы: ZTE Axon 10 Pro появился в России

MForum.ru
15.07.2019,
Компания ZTE объявила старт российских продаж смартфона ZTE Axon 10 Pro. Ключевые «фишки» новинки – строенная тыловая камера с основным 48 Мп сенсором (также в наличии 20 Мп сенсор с широкоугольным объективом и 8 Мп сенсор с телефото) в сочетании с качественным Hi-Fi-звуком.
Спецификации ZTE Axon 10 Pro включают в себя 6,47-дюймовый дисплей разрешением FullHD+, чипсет Snapdragon 855, поддержку 5G-сетей, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, а также NFC и аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой и беспроводной зарядки. ОС – Android 9 Pie. Продажи ZTE Axon 10 Pro начнутся 18 июля по цене 39 990 рублей. Причем покупатели получат ZTE Axon 10 Pro VIP Service, позволяющий во время гарантии бесплатно заменить дисплей и устранить последствия попадания влаги, а в течении года после окончания гарантии – отремонтировать устройство, поломка которого не связана с нарушением правил использования.
© Антон Печеровый,
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