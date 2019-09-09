Телеком: МегаФон подписал соглашение с администрацией Владимирской области

09.09.2019, MForum.ru

МегаФон подписал соглашение о взаимодействии с администрацией Владимирской области "о взаимодействии по созданию цифровой среды" на территории региона в рамках реализации федпрограммы Цифровая экономика. Соглашение подписали Геворк Вермишян, гендиректор МегаФон, и губернатор Владимирской области. В частности, оно предусматривает применение данных решения Big Data МегаФон "для управления туристическими потоками и городской инфраструктуры".

пресс-релиз МегаФон

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теги: телеком МегаФон пресс-релизы соглашение с администрацией Владимирская область Владимирской области