Телеком: Билайн сделал безлимит вдвойне безлимитным

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Телеком: Билайн сделал безлимит вдвойне безлимитным

03.10.2019, MForum.ru

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Билайн сообщает об изменениях тарифной линейки - в новой линейке кроме безлимитного интернета теперь и внутрисетевые вызовы стали безлимитными.

 

Ориентируясь на данные Билайн.Аналитика, компания говорит о том, что проникновение безлимитных тарифов в абонбазу Билайн за последний год выросло более, чем в 10 раз. Это связано с востребованностью мобильного интернета в целом и безлимитного мобильного интернета в особенности. На пользу делу пошла и масштабная модернизация сети Билайн. Только в Москве, в рамках программы Москва Суперсити, скорость мобильного доступа в разных районах столицы выросла в 2-3 раз. Кроме того, Билайн уже подготовил почти всю свою сеть в Москве к внедрению технологии связи 5G, сейчас сеть оператора в столице 5G-ready на 94%.

В Билайн говорят также о сохранении популярности звонков внутри сети. Это стимулируется переходом клиентов на семейные предложения, что позволяет им экономить на стоимости мобильной связи.

Чтобы закрепить позитивный тренд в Билайн сделали безлимитными внутрисетевые вызовы на всех тарифах линейки. Теперь, если завершается пакет минут, не возникнет дополнительных расходов.

Билайн обещает, что в новых тарифах все самые актуальные и востребованные сервисы на "семейных" тарифах. Можно не только неограниченно общаться с близкими, смотреть фильмы и сериалы на Билайн ТВ, а также бесплатно пользоваться Домашним интернетом.

Модифицирован в новой линейке и тариф для начинающих пользователей - тариф "Первые гиги".

Подобрать наиболее подходящий для себя тариф можно уже с 3 октября во всех московских магазинах компании, включая интернет-магазин Билайн. С 16 октября обновленная линейка станет доступна для подключений и в остальных регионах России.

источник: пресс-релиз компании

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теги: телеком Билайн ВымпелКом тарифы безлимитные

© Алексей Бойко, MForum.ru

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