Анонсы: Объявлены российские цены Meizu 16Xs, Note 9 и M10

03.11.2019, MForum.ru

Китайская компания Meizu объявила о старте продаж на российском рынке смартфонов Meizu 16Xs, Note 9 и M10.

Meizu 16Xs представляет собой упрощенную версию Meizu 16s. В активе этого смартфона присутствуют 6,2-дюймовый дисплей разрешением 2232х1080 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 675, 6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб, 48 Мп основная камера (плюс 8 Мп с широкоугольным объективом и 5 Мп сенсор глубины), 16 Мп фронтальная камера и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Стоимость Meizu 16s составит 20990 и 22990 рублей за версии с 64 и 128 Гб встроенной памяти.

Meizu Note 9 также базируется на чипсете Qualcomm Snapdragon 675 и оснащен 6,2-дюймовым дисплеем 2244х1080 точек. Но остальные спецификации скромнее – 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, сдвоенная тыловая камера (48 + 5 Мп). Разрешение фронтальной камеры Meizu Note 9 составляет 20 Мп, емкость аккумулятора – 4000 мАч. Купить новинку можно будет за 14 990 рублей.

Meizu M10 представляет собой устройство начального уровня, в активе которого присутствует 6,5-дюймовый дисплей разрешением 1600х720 точек, чипсет MediaTek Helio P25, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти (+microSD до 128 Гб), связка 13+2+2 Мп камер на задней панели, 8 Мп фронтальная камера и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Цена новинки – 11 990 рублей.