Анонсы: ZTE Axon 10s Pro – первый смартфон на базе Snapdragon 865

17.12.2019, MForum.ru

Китайская компания ZTE раскрыла подробности о смартфоне Axon 10s Pro. Новинка относится к аппаратам с поддержкой 5G-сетей, а ее главной особенностью станет использование чипсета Snapdragon 865.

Напомню, речь идет о чипе с 8 процессорными ядрами Kryo 585 (2,84 ГГц) и графическим чипом Adreno 650. Также отметим поддержку Wi-Fi 6 и встроенную память типа UFS 3.0. В остальном ZTE Axon 10s Pro аналогичен ZTE Axon 10 Pro, который был представлен на MWC 2019. Кроме того, компания ZTE анонсировала обновлённый интерфейс MiFavor с алгоритмом Z-Booster 2.0. По данным ZTE за счет программных новшеств запуск приложений относительно чистого Android будет ускорен на 120%. Вес ZTE Axon 10s Pro составит 175 грамм, толщина – 7,9 мм, что делает ZTE Axon 10s Pro одним из самых тонких 5G-смартфонов. Ожидаемая цена ZTE Axon 10s Pro – 2998 юаней, старт продаж намечен на 2020 год.