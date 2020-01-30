Слухи: Раскрыты подробности о камере Sony Xperia 1.1

30.01.2020, MForum.ru

Ожидается, что на MWC 2020 компания Sony привезет новый флагманский смартфон. По слухам речь идет о Xperia 5 Plus, который также называют Xperia 1.1.

Какие-либо подробности о новинке производитель пока не раскрывает, однако более ранние утечки показали сдвоенную фронтальную и тыловую пента-камеру. По последним данным разрешение главного модуля тыловой камеры составит 64 Мп. Также ожидаются сенсор с перископной оптикой, два модуля разрешением 12 Мп (один с огромным 1/1,5-дюймовым сенсором, второй со сверхширокоугольной оптикой) и 2 Мп ToF-сенсор. Из прочих характеристик новинки упоминается использование чипсета Snapdragon 865 и поддержка 5G-сетей.