Слухи: Раскрыты подробности о камере Sony Xperia 1.1

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Слухи: Раскрыты подробности о камере Sony Xperia 1.1

30.01.2020, MForum.ru

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Ожидается, что на MWC 2020 компания Sony привезет новый флагманский смартфон. По слухам речь идет о Xperia 5 Plus, который также называют Xperia 1.1.

Слухи: Раскрыты подробности о камере Sony Xperia 1.1

Какие-либо подробности о новинке производитель пока не раскрывает, однако более ранние утечки показали сдвоенную фронтальную и тыловую пента-камеру. По последним данным разрешение главного модуля тыловой камеры составит 64 Мп. Также ожидаются сенсор с перископной оптикой, два модуля разрешением 12 Мп (один с огромным 1/1,5-дюймовым сенсором, второй со сверхширокоугольной оптикой) и 2 Мп ToF-сенсор. Из прочих характеристик новинки упоминается использование чипсета Snapdragon 865 и поддержка 5G-сетей.

Слухи: Раскрыты подробности о камере Sony Xperia 1.1

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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