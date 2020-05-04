Слухи: Подтверждены интересные детали о Meizu 17

MForum.ru
04.05.2020,
Компания Meizu продолжает подогревать интерес к предстоящему анонсу смартфона Meizu 17. В частности производитель уже подтвердил использование горизонтального линейного двигателя mEngine 3.0(haptic engine 3.0), что призвано обеспечить реалистичную и мощную тактильную обратную связь при использовании устройства в играх.
Вторая интересная новость связана добавлением поддержки NFC. Напомню, в смартфонах семейства Meizu 16 этой функции не было. В-третьих, подтверждено использование AMOLED-дисплея от Samsung с частотой обновления 90 Гц. Дополнением к новом флагману станут премиальные наушники Meizu HD60 с функцией активного шумоподавления. Из спецификаций известно о Snapdragon 865, памяти типа UFS 3.1, QUAD-камере с основным модулем разрешением 64 Мп и быстрой зарядке 30 Вт. Анонс запланирован на 8 мая.
© Антон Печеровый,
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