Анонсы: Meizu 17 и Meizu 17 Pro представлены официально

11.05.2020, MForum.ru

Китайская компания Meizu официально представила смартфоны Meizu 17 и Meizu 17 Pro. Новинки стали первыми устройствами производителя с поддержкой сетей 5G, а основа их железа – чипсет Snapdragon 865 с модемом Snapdragon X55.

За счет технологии mSmart 5G Meizu 17 и Meizu 17 Pro смогут обеспечить высокое качество связи при умеренной нагрузке на батарею, емкость которой составляет 4500 мАч. Для быстрого пополнения запаса энергии присутствует поддержка быстрой зарядки 30 Вт, а у Meizu 17 Pro – еще и беспроводная зарядка Super Wireless mCharge 27 Вт.

Камеры обоих новинок базируются на 64 Мп сенсоре Sony IMX686. Однако у Meizu 17 набор вспомогательных сенсоров включает в себя 8 Мп с широкоугольной оптикой, 5 Мп для макросъемки и 12 Мп для портретной съемки. Тогда как Meizu 17 Pro может похвастаться 32 Мп сенсором с широкоугольной оптикой, 8 Мп с телефотообъективом и 3D-камерой (используется для эффекта размытия и дополненной реальности). Из функций камеры отметим съемку slow-mo видео с частотой кадров 480 fps. Разрешение фронтальной камеры обоих новинок – 20 Мп.

Прочие спецификации Meizu 17 и Meizu 17 Pro включают в себя 6,6-дюймовый дисплей разрешением 2340х1080 точек, 8/12 Гб ОЗУ (12 Гб только у Meizu 17 Pro, причем LPDDR5) и 128/256 Гб встроенной памяти типа UFS 3.1. Выпускаться Meizu 17 будет в сером, белом и зеленом цветах по цене 3699/3999 юаней, в зависимости от объема встроенной памяти. Meizu 17 Pro можно будет приобрести в черном, белом и мятном вариантах. Цена Meizu 17 Pro с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти составит 4299, вариант 12/256 обойдется в 4699 юаней. За 9999 юаней будет предложена лимитированная серия с керамикой ручной работы от известного китайского дизайнера. Прием предварительных заказов уже начался.