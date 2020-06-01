Это интересно: Выход Android 11 Beta перенесен на неопределенный срок

MForum.ru
01.06.2020,
Компания Google официально объявила об отмене онлайн-мероприятия для разработчиков, на котором должен был состояться релиз операционной системы Android 11 Beta.
Официальная причина отмены мероприятия – тяжелая ситуация с заражением COVID19 в США. В компании считают, что «Мы были бы рады рассказать вам больше об Android 11, но сейчас не время праздновать». Информации о новой дате релиза пока нет.
© Антон Печеровый,
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