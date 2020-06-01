Это интересно: Выход Android 11 Beta перенесен на неопределенный срок

01.06.2020, MForum.ru

Компания Google официально объявила об отмене онлайн-мероприятия для разработчиков, на котором должен был состояться релиз операционной системы Android 11 Beta.

Официальная причина отмены мероприятия – тяжелая ситуация с заражением COVID19 в США. В компании считают, что «Мы были бы рады рассказать вам больше об Android 11, но сейчас не время праздновать». Информации о новой дате релиза пока нет.