Анонсы: ZTE Axon 11 SE – 5G-смартфон за $279

02.06.2020, MForum.ru

Китайская компания ZTE официально анонсировала смартфон Axon 11 SE. Аналогично старшей модели, Axon 11 SE радует поддержкой 5G-сетей, но основа его аппаратной платформы чипсет MediaTek Dimensity 800.

Кроме того, с 64 Мп до 48 Мп снизилось разрешение основного модуля основной камеры (вспомогательные прежние: 8 Мп широкоугольные, 2 Мп макро, 2 Мп глубины сцены). В активе ZTE Axon 11 SE присутствуют 6,53-дюймовый дисплей разрешением 2340 x 1080 точек, 6/8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, 16 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 4000 с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Дактилоскопический сенсор размещен на задней панели. Цена варианта 6/128 Гб составит 1998 юаней, версия 8/128 Гб оценена в 2298 юаней, а топовый 8/256 Гб – в 2598 юаней.