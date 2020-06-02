Анонсы: ZTE Axon 11 SE – 5G-смартфон за $279

MForum.ru
02.06.2020,
Китайская компания ZTE официально анонсировала смартфон Axon 11 SE. Аналогично старшей модели, Axon 11 SE радует поддержкой 5G-сетей, но основа его аппаратной платформы чипсет MediaTek Dimensity 800.
Кроме того, с 64 Мп до 48 Мп снизилось разрешение основного модуля основной камеры (вспомогательные прежние: 8 Мп широкоугольные, 2 Мп макро, 2 Мп глубины сцены). В активе ZTE Axon 11 SE присутствуют 6,53-дюймовый дисплей разрешением 2340 x 1080 точек, 6/8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, 16 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 4000 с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Дактилоскопический сенсор размещен на задней панели. Цена варианта 6/128 Гб составит 1998 юаней, версия 8/128 Гб оценена в 2298 юаней, а топовый 8/256 Гб – в 2598 юаней.
© Антон Печеровый,
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