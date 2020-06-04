Анонсы: Раскрыта российская цена Sony Xperia 1 II

MForum.ru
04.06.2020,
На сайте сети магазинов DNS засветился смартфон Sony Xperia 1 II, российского релиза которого пока не состоялось.
Напомню, речь идет об аппарате со Snapdragon 865, 6,5-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 4К (3840х1644 точки), строенной тыловой камерой (3х12 Мп+ToF), 8 Мп фронтальной камерой Exmor RS, 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0 и беспроводной Oi. Но самое интересное – цена новинки. Если верить утечке, Sony Xperia 1 II можно будет купить за 79 990 рублей, что делаем российскую цену этой новинки одной из самых низких в мире.
© Антон Печеровый,
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