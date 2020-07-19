Анонсы: Vivo X50 и Vivo X50 Pro представлены в России и в мире

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Анонсы: Vivo X50 и Vivo X50 Pro представлены в России и в мире

19.07.2020, MForum.ru

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Компания Vivo представила обновление флагманов серии X50. Новинки должны выделяться из массы других смартфонов камерами с оптической стабилизацией и дизайном. Стеклянный корпус, 32-мп фронтальная камера и блок из четырех сенсоров на тыльной стороне должны порадовать даже требовательных покупателей. И, конечно, поддержка 5G (n1, n41, n78 и n79).

Компания Vivo представила обновление флагманов серии X50 - Vivo X50 и Vivo X50 Pro. Новинки на базе платформы Snapdragon должны выделяться из массы других смартфонов камерами и дизайном. Стеклянный корпус, 32-мп фронтальная камера f/2.45 и блок из четырех сенсоров на тыльной стороне должны порадовать даже требовательных покупателей.

Vivo X50

Vivo X50 выполнен на платформе Snapdragon 730 (в китайской версии аппарата - 765G). За счет этого цена аппарата установлена близкой к 45 тысячам рублей, в продаже смартфон появится с 24 июля. У Vivo X50 - классическая OIS на блоке из четырех камер. 

Спецификация:

  • GSM - 4 диапазона, 3G (1,2,4,5,6.8,19), 4G (1,2,3,4,5,7,8,34,38,39,40,41), 5G (1, 41, 78, 79)
  • Android 10 c Funtouch 10.5
  • 6.56" OLED 2376x1080; ; 20:9; 1300 нит; 90 Гц, HDR10+
  • Платформа Snapdragon 730, 8нм
  • Камеры задней панели: 48 мп (Sony IMX598; f1.6; OIS, 7 линз); 8 мп - широкоугольная (f2.2; 120 градусов, EIS); 5мп - макро, f/2.48; 1.5 см). Фронтальная камера: 32 мп, f/2.45
  • 8 ГБ / 128 ГБ, поддержка карты microSD
  • DualGPS; A-GPS; ГЛОНАСС; Beidou
  • BT 5.1; Wi-Fi; NFC
  • USB Type-C 
  • сканер отпечатка - в экране, сканер Wake Face
  • батарея 4200 мАч, зарядка 33 Вт
  • вес: 174,5 г

Vivo X50 Pro

Vivo X50 Pro построен на более совершенной платформы Snapdragon 765G. У Vivo X50 Pro - модифицированная система OIS, которая по заверениям разработчиков и отзывам тех, кто уже попробовал аппарат в деле, действительно позволяет поддерживать высокое качество записи видео даже при быстром перемещении аппарата. У X50 Pro в три раза больший цифровой зум, а также режим укороченной выдержки. Улучшен и ночной режим. Цена аппарата - около 65 тыс. руб, в продаже - с 31 июля.

Спецификация:

  • 2 нано-SIM; GSM - 4 диапазона, 3G (1,2,4,5,6.8,19), 4G (1,2,3,4,5,7,8,34,38,39,40,41), 5G (1, 41, 78, 79)
  • Android 10 c Funtouch 10.5
  • 6.56" Super AMOLED 2376x1080; 398 ppi; 20:9; 1300 нит; 90 Гц, HDR10+
  • Платформа Snapdragon 765G, 8нм, до 2.2 ГГц, Adreno 620; 
  • Камеры задней панели: 48 мп (Sony IMX598; f/1.6; OIS, 7 линз); 8 мп - широкоугольная (f/2.2; 120 градусов, EIS); 8 мп теле: f/3.4; оптический зум x5; цифровой зум x60, OIS); 13 мп портретная (f/2.5; EIS, фокусное расстояние - 50мм). Фронтальная камера, встроенная в экран: 32 мп, f/2.45 
  • 8 ГБ + 128/256 ГБ, поддержка карты TBA
  • DualGPS; A-GPS; ГЛОНАСС; Beidou
  • BT 5.1; Wi-Fi a/b/g/n/ac 2.4/5/5.8 ГГц; NFC
  • USB Type-C 
  • сканер отпечатка - в экране, сканер Wake Face
  • батарея 4315 мАч, зарядка 33 Вт
  • толщина 8 мм
  • вес: 181,5 г

Модель интересная, к ней можно присмотреться. Но цена выглядит излишне высокой для аппарата на платформе 765G, видимо считается, что за интересную камеру можно доплатить. 

© Александр Борисов, MForum.ru

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