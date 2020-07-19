Анонсы: Vivo X50 и Vivo X50 Pro представлены в России и в мире

MForum.ru
19.07.2020,
Компания Vivo представила обновление флагманов серии X50. Новинки должны выделяться из массы других смартфонов камерами с оптической стабилизацией и дизайном. Стеклянный корпус, 32-мп фронтальная камера и блок из четырех сенсоров на тыльной стороне должны порадовать даже требовательных покупателей. И, конечно, поддержка 5G (n1, n41, n78 и n79).
Компания Vivo представила обновление флагманов серии X50 - Vivo X50 и Vivo X50 Pro. Новинки на базе платформы Snapdragon должны выделяться из массы других смартфонов камерами и дизайном. Стеклянный корпус, 32-мп фронтальная камера f/2.45 и блок из четырех сенсоров на тыльной стороне должны порадовать даже требовательных покупателей.
Vivo X50 выполнен на платформе Snapdragon 730 (в китайской версии аппарата - 765G). За счет этого цена аппарата установлена близкой к 45 тысячам рублей, в продаже смартфон появится с 24 июля. У Vivo X50 - классическая OIS на блоке из четырех камер.
Спецификация:
Vivo X50 Pro построен на более совершенной платформы Snapdragon 765G. У Vivo X50 Pro - модифицированная система OIS, которая по заверениям разработчиков и отзывам тех, кто уже попробовал аппарат в деле, действительно позволяет поддерживать высокое качество записи видео даже при быстром перемещении аппарата. У X50 Pro в три раза больший цифровой зум, а также режим укороченной выдержки. Улучшен и ночной режим. Цена аппарата - около 65 тыс. руб, в продаже - с 31 июля.
Спецификация:
Модель интересная, к ней можно присмотреться. Но цена выглядит излишне высокой для аппарата на платформе 765G, видимо считается, что за интересную камеру можно доплатить.
© Александр Борисов,
Публикации по теме:
10.07. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord замечен на рендерах / MForum.ru
07.07. [Новинки] Слухи: Google Pixel 5 замечен на рендерах / MForum.ru
02.07. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord будет работать на Snapdragon 765G / MForum.ru
01.07. [Новинки] Слухи: iQOO Z1x замечен в TENAA / MForum.ru
29.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Redmi Note 9 5G для Китая / MForum.ru
19.07. [Новинки] Анонсы: Vivo X50 и Vivo X50 Pro представлены в России и в мире / MForum.ru
17.07. [Новинки] Анонсы: Honor Tab 6 и X6 c Kirin 710A представлен официально / MForum.ru
17.07. [Новинки] Слухи: ASUS ROG Phone 3 замечен на пресс-фото / MForum.ru
17.07. [Новинки] Анонсы: МТС начнет продавать смартфон motorola edge+ с поддержкой 5G / MForum.ru
16.07. [Новинки] Слухи: Oppo A72 5G может появиться уже скоро / MForum.ru
16.07. [Новинки] Слухи: Moto E7 замечен на живых фото / MForum.ru
16.07. [Новинки] Анонсы: Представлен IQOO U1, самый доступный смартфон бренда / MForum.ru
15.07. [Новинки] Анонсы: Realme X3 SuperZoom и Realme Watch доступны в России / MForum.ru
15.07. [Новинки] Это интересно: iQOO официально анонсировал быструю зарядку 120 Вт / MForum.ru
14.07. [Новинки] Слухи: Moto G9 Plus может быть представлен в ближайшее время / MForum.ru
14.07. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Nokia 2.4 / MForum.ru
13.07. [Новинки] Слухи: iQOO V2019A может стать самым дешевым 5G-смартфоном в мире / MForum.ru
13.07. [Новинки] Анонсы: Oukitel C19 – смартфон на $59,99 / MForum.ru
12.07. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord Lite получит Snapdragon 690 / MForum.ru
12.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о планшете Lenovo Yoga X / MForum.ru
12.07. [Новинки] Слухи: Новые Samsung Galaxy Buds замечены на качественных рендерах / MForum.ru
10.07. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord замечен на рендерах / MForum.ru
09.07. [Технологии] Компоненты: Snapdragon 865+ представлена официально / MForum.ru
09.07. [Новинки] Слухи: Представлена Xiaomi inkPad X 10″ Super Reading eBook / MForum.ru
07.07. [Новинки] Слухи: Google Pixel 5 замечен на рендерах / MForum.ru