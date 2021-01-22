Анонсы: Vivo X60 Pro+ на Snapdragon 888 представлен официально

22.01.2021, MForum.ru

Компания Vivo выпустила топовую версию семейства Vivo X60. Новинка получила Qualcomm Snapdragon 888, 8/12 Гб ОЗУ и 128/256 Гб встроенной памяти. Нельзя не отметить кожаную заднюю панель и скруглённый дисплей диагональю 6,56 дюйма.

Разрешение дисплея составляет 2376 x 1080 точек, частота обновления – 120 Гц, а частота опроса сенсора – 240 Гц. Дактилоскопический сенсор встроен в экран. Фоточасть Vivo X60 Pro+ представлена QUAD-камерой в конфигурации 50 Мп основной, 48 Мп широкоугольный, 8 Мп телефон и 32 Мп для съемки портретов. Разрешение фронтальной камеры также составляет 32 Мп.

Емкость аккумулятора Vivo X60 Pro+ - 4200 мАч, мощность быстрой зарядки – 55 Вт. Купить Vivo X60 Pro+ в синем и оранжевом цветах можно за 4998 / 5998 юаней за версии 8/128 и 12/25 Гб, соответственно. Причем, базовый вариант будет доступен только в синем цвете.