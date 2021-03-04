Партнерства: МегаФон вступил в ассоциацию "Цифровой транспорт и логистика"

04.03.2021, MForum.ru

МегаФон вступил в ассоциацию "Цифровой транспорт и логистика"

Зачем?

МегаФон, совместно с крупнейшими отраслевыми компаниями, займется созданием и развитием цифрового транспортного и логистического пространства на территории России, включая разработку совместных проектов в области IoT, Big Data и технологий связи для беспилотного транспорта.

Очевидно, что компания частью этих проектов и ранее активно занималась, можно вспомнить многочисленные проекты IoT или логистическую платформу "МегаФон Карго", но в рамках ассоциации дело, возможно, пойдет быстрее - синергия и все такое.

МегаФон стал первым участником ассоциации, который займется сегментом беспроводной связи. Генеральный директор Геворк Вермишян вошел в набсовет ЦТЛ.

«Компетенции компании в области аналитики больших данных, видеоаналитики и других современных сервисов позволяют проводить оценки ключевых показателей развития города или региона и на основе этих данных формировать объективную картину потребности территорий в строительстве инфраструктурных объектов, дорог, мостов, развязок. Мы будем рады делиться нашей экспертизой и возможностями в рамках работы ассоциации и тем самым участвовать в формировании будущего облика транспортного комплекса страны», — заключил Геворк Вермишян.

Ассоциация учреждена при поддержке Министерства транспорта РФ в 2019 году. Участники ЦТЛ – крупнейшие российские компании: «РЖД», «Аэрофлот», ГК «Автодор», «РТ-Инвест Транспортные Системы», «Госкорпорация по ОрВД», «Компания ТрансТелеКом», «Азимут» (ГК Ростех), «ЗащитаИнфоТранс», «ГЛОСАВ», НПП «Цифровые радиотехнические системы», и вновь вступившие компании – «Росморпорт» и МегаФон.

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теги: телеком МегаФон партнерства цифровой транспорт логистика