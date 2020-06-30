ИИ: МегаФон поддержит конкурс World AI & Data Challenge

MForum.ru
30.06.2020,
МегаФон выступит партнером международного конкурса World AI & Data Challenge, который проводит Агентство стратегических инициатив (АСИ). Конкурс направлен на поиски решений глобальных социально-экономических задач с применением ИИ и Big Data.
На втором этапе конкурса участникам предложено решать 30 задач, включая 8 задач международного уровня. Специалисты в области IT и data могут предлагать варианты их решения до 31 августа 2020 года. МегаФон намеревается направить в призовой фонд конкурса 1.5 млн рублей. Участники смогут бороться за призы и других партнеров, в их числе: вычислительные мощности, обучающие программы и подписки на сервисы.
«В современном мире высокотехнологичные решения, особенно в сфере искусственного интеллекта и работы с большими данными, способны не только влиять на бизнес, но и в целом менять жизнь людей к лучшему, решая проблемы отдельных регионов и сообществ. Мы рады поддержать конкурс Агентства стратегических инициатив World AI & Data Challenge своими знаниями и экспертизой. Всем участникам, IT- и data-специалистам, желаем успехов в разработке и реализации социально ориентированных программных решений», – говорит Геворк Вермишян, генеральный директор МегаФона, член попечительского совета конкурса World AI & Data Challenge.
В МегаФон среди заданий отмечают, как наиболее интересные, задачи по автоматической проверке Тотального диктанта, распознавания азбуки Брайля, предиктивному анализу турпотоков и миграции, внедрению систем мониторинга и предсказания аварийности на дорогах. В экспертное жюри от МегаФона войдет директор по управлению данными МегаФон Леонид Черный.
МегаФон активно участвует в реализации социальных проектов. Летом 2019 года компания запустила платформу для поиска пропавших детей и взрослых МегаФон Поиск. Алгоритмы машинного обучения и аналитика Big Data позволяет платформе составить список людей, которые могли видеть пропавшего, чтобы затем отправит им SMS c описанием и фотографиями человека. Статистика показывает, что в каждом третьем случае люди из этого списка перезванивают и предоставляют информацию, которая помогает в поиске. \\
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теги: МегаФон AI ИИ искусственный интеллект конкурсы
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