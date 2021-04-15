MForum.ru
15.04.2021,
В модельном ряду Sony смартфон Xperia 10 III стал развитием идей заложенных в прошлогодний Xperia 10 II. Основа аппаратной части этой новинки – чипсет Qualcomm Snapdragn 690 дополненный 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти.
Диагональ OLED-экрана Sony Xperia 10 III – 6-дюймов при разрешении 2520 x 1080 точек и частоте обновления 60 Гц. Тыловая камера строенная, сочетающая 12 Мп сенсор Exmor R с апертурой объектива f/1.8 и съемкой 4К-видео с 8 Мп сенсором с теле- фото- объективом и 8 Мп сенсором с широкоугольной оптикой. Фронтальная камера также 8 Мп. Как и в старших моделях, производитель обошелся без каких-либо вырезов в экране. Емкость аккумулятора – 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт. Дактилоскопический сенсор разместился на боковой грани. Передняя и задняя панель Sony Xperia 10 III закрыты стеклом Corning Gorilla Glass 6, класс защиты от пыли и влаги – IP68. Выпускаться новинка будет в белой, чёрной, розовой и синей расцветках. Цена и сроки релиза пока не объявлены.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
15.04. [Новинки] Анонсы: В новых флагманах Sony Xperia 1 III и Xperia 5 III акцент сделан на камеру / MForum.ru
18.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 5 II представлен официально и уже доступен в России / MForum.ru
15.09. [Новинки] Слухи: 5G-смартфон о Sony отметился в TENAA / MForum.ru
22.06. [Новости компаний] 5G: В Швеции сеть 5G запустил оператор Tre Sweden / MForum.ru
04.06. [Новинки] Анонсы: Раскрыта российская цена Sony Xperia 1 II / MForum.ru
15.04. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 III – компактный 5G-смартфон / MForum.ru
15.04. [Новинки] Анонсы: В новых флагманах Sony Xperia 1 III и Xperia 5 III акцент сделан на камеру / MForum.ru
14.04. [Новинки] Анонсы: POCO X3 Pro и POCO F3 появились в России / MForum.ru
14.04. [Новинки] Слухи: ZTE Axon 30 Ultra не получит подэкранную фронтальную камеру? / MForum.ru
13.04. [Новинки] Слухи: Дизайн Google Pixel Watch показали на рендерах / MForum.ru
13.04. [Новинки] Анонсы: Vivo X60 Pro появился в России / MForum.ru
12.04. [Новинки] Слухи: Появились первые рендеры Samsung Galaxy S21 FE / MForum.ru
12.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy Quantum2 (Galaxy A82 5G) / MForum.ru
09.04. [Новинки] Анонсы: Nokia C20 и C10 - пара телефонов c Android 11 Go Edition / MForum.ru
09.04. [Новинки] Анонсы: Nokia G20 и G10 – смартфоны начального уровня с Android 11 / MForum.ru
09.04. [Новинки] Анонсы: Nokia X10 и X20 представлены официально / MForum.ru
09.04. [Новинки] Анонсы: Lenovo Legion 2 Pro представлен официально / MForum.ru
08.04. [Новинки] Анонсы: Infinix HOT 10 Play появился в России / MForum.ru
07.04. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Oppo Band / MForum.ru
06.04. [Новинки] Анонсы: Oppo A74 и A74 5G представлены официально / MForum.ru
06.04. [Общество] Это интересно: Смартфонов LG больше не будет / MForum.ru
05.04. [Новинки] Анонсы: Vivo X60t на базе Dimensity 1100 представлен официально / MForum.ru
05.04. [Новинки] Слухи: ZTE готовится к релизу Axon 30 Pro / MForum.ru
05.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi 20X / MForum.ru
02.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Mix Fold – первый складной смартфон Xiaomi / MForum.ru