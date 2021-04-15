Анонсы: Sony Xperia 10 III – компактный 5G-смартфон

15.04.2021, MForum.ru

В модельном ряду Sony смартфон Xperia 10 III стал развитием идей заложенных в прошлогодний Xperia 10 II. Основа аппаратной части этой новинки – чипсет Qualcomm Snapdragn 690 дополненный 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти.

Диагональ OLED-экрана Sony Xperia 10 III – 6-дюймов при разрешении 2520 x 1080 точек и частоте обновления 60 Гц. Тыловая камера строенная, сочетающая 12 Мп сенсор Exmor R с апертурой объектива f/1.8 и съемкой 4К-видео с 8 Мп сенсором с теле- фото- объективом и 8 Мп сенсором с широкоугольной оптикой. Фронтальная камера также 8 Мп. Как и в старших моделях, производитель обошелся без каких-либо вырезов в экране. Емкость аккумулятора – 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт. Дактилоскопический сенсор разместился на боковой грани. Передняя и задняя панель Sony Xperia 10 III закрыты стеклом Corning Gorilla Glass 6, класс защиты от пыли и влаги – IP68. Выпускаться новинка будет в белой, чёрной, розовой и синей расцветках. Цена и сроки релиза пока не объявлены.