Анонсы: Meizu 18S и 18S Pro на Snapdragon 888+ представлены официально

23.09.2021, MForum.ru

Компания Meizu официально анонсировала смартфоны 18S и 18S Pro, представляющие собой обновленные версии Meizu 18 и 18 Pro. Обновление коснулось аппаратной платформы – вместо Snapdragon 888 используется чипсет Snapdragon 888+.

Спецификации Meizu 18S включают в себя 6,2-дюймовый дисплей AMOLED E4 разрешением 3200 x 1440 точек с частотой обновления 120 Гц, 8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру (64 Мп Sony IMX682 основной, 16 Мп широкоугольный, 8 Мп телефото), 20 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 36 Вт. Цена Meizu 18S составит 3699 / 3999 / 4299 юаней за версии 8+128/8+256/12+256 Гб, соответственно.

Meizu 18S Pro оснащен более крупным дисплеем (AMOLED E4, 6,7 дюйма, разрешение 3200 x 1440 точек, 120 Гц) и другим набором камер. В качестве основного сенсора тыловой камеры используется 50 Мп Samsung GN1, вспомогательные: 32 Мп широкоугольная, 8 Мп телефото и 3 Мп 3D-сенсор от Samsung. Кроме того, разрешение фронтальной камеры выросло до 44 Мп. Немного больше и емкость аккумулятора – 4500 мАч при поддержке быстрой зарядки 40 Вт. Ценники Meizu 18S Pro составляют 4599/4999/5399 юаней за конфигурации 8+128/8+256/12+256 Гб.