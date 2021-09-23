Анонсы: Meizu 18X – субфлагман на Snapdragon 870

MForum.ru
23.09.2021,
Еще одним дополнением линейки Meizu 18 стал смартфон Meizu 18X. Акцент в этой новинке сделан на стильный дизайн, но и характеристики вполне достойные. Основа «железа» устройства – чипсет Snapdragon 870, дополненный 8 или 12 Гб ОЗУ и 128 либо 256 Гб встроенной памяти.
Диагональ OLED-экрана Meizu 18X – 6,67 дюйма, разрешение 2400 x 1080 точек при частоте обновления 120 Гц и поддержке DC Dimming. Тыловая камера строенная – основной сенсор 64 Мп Samsung GW3, вспомогательные – 8 Мп широкоугольный и 2 Мп макро. Размещенная в круглом вырезе экрана тыловая камера – 13 Мп. Емкость батареи – 4300 мАч при поддержке быстрой зарядки 30 Вт. Цены Meizu 18X составят 2599 / 2799 / 2999 юаней за версии 8+128/8+256/12+256 Гб, соответственно.
© Антон Печеровый,
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