Анонсы: Meizu 18X – субфлагман на Snapdragon 870

23.09.2021, MForum.ru

Еще одним дополнением линейки Meizu 18 стал смартфон Meizu 18X. Акцент в этой новинке сделан на стильный дизайн, но и характеристики вполне достойные. Основа «железа» устройства – чипсет Snapdragon 870, дополненный 8 или 12 Гб ОЗУ и 128 либо 256 Гб встроенной памяти.

Диагональ OLED-экрана Meizu 18X – 6,67 дюйма, разрешение 2400 x 1080 точек при частоте обновления 120 Гц и поддержке DC Dimming. Тыловая камера строенная – основной сенсор 64 Мп Samsung GW3, вспомогательные – 8 Мп широкоугольный и 2 Мп макро. Размещенная в круглом вырезе экрана тыловая камера – 13 Мп. Емкость батареи – 4300 мАч при поддержке быстрой зарядки 30 Вт. Цены Meizu 18X составят 2599 / 2799 / 2999 юаней за версии 8+128/8+256/12+256 Гб, соответственно.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

Публикации по теме:

[Новинки] Анонсы: Meizu 18S и 18S Pro на Snapdragon 888+ представлены официально / MForum.ru

[Новинки] Слухи: Meizu 18s и 18s Pro замечены в TENAA / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Meizu Watch представлены официально / MForum.ru

[Новинки] Слухи: Meizu Watch получат Qualcomm Snapdragon Wear 4100 / MForum.ru

[Новинки] Слухи: Появились изображения умных часов от Meizu / MForum.ru