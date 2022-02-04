Анонсы: Начались продажи смартфона BQ 6061L SLIM

04.02.2022, MForum.ru

Портфолио самых доступных устройств на российском рынке пополнила модель BQ 6061L SLIM. Новинка оценена с 7490 рублей, а ее программной основой является Android 11 Go.

Внутри все достаточно скромно: 6-дюймовый дисплей разрешением 1560x720 точек, 4-ядерный процессор MediaTek Helio A22, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 3500 мАч. Фронтальная камера – 5 Мп, тыловая представлена связкой 8 Мп основного сенсора и 5 Мп вспомогательного. Из особенностей можно отметить лишь дактилоскопический сенсор на задней панели устройства. Размеры смартфона 156 х 74 х 8,5 мм, вес – 166 грамм.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации shop.bq.ru

Публикации по теме:

[Новинки] Анонсы: Представлен TCL 305 с Helio A22 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Yahoo выпустил первый смартфон / MForum.ru

[Новинки] Слухи: Появились подробности о Nokia 2.4 / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Lava Z71 с 5,7-дюймовым HD-дисплеем представлен официально / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Nokia 2.3 представлен официально / MForum.ru