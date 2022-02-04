Анонсы: Начались продажи смартфона BQ 6061L SLIM

MForum.ru
04.02.2022,
Портфолио самых доступных устройств на российском рынке пополнила модель BQ 6061L SLIM. Новинка оценена с 7490 рублей, а ее программной основой является Android 11 Go.
Внутри все достаточно скромно: 6-дюймовый дисплей разрешением 1560x720 точек, 4-ядерный процессор MediaTek Helio A22, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 3500 мАч. Фронтальная камера – 5 Мп, тыловая представлена связкой 8 Мп основного сенсора и 5 Мп вспомогательного. Из особенностей можно отметить лишь дактилоскопический сенсор на задней панели устройства. Размеры смартфона 156 х 74 х 8,5 мм, вес – 166 грамм.
© Антон Печеровый,
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