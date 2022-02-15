Развитие сетей: Вымпелком инвестировал в Волгоградской области еще миллиард

MForum.ru
15.02.2022,
Вымпелком сообщает, что инвестировал в развитие сети в Волгоградской области 1 млрд рублей за 2021 год. Инвестиции были направлены на расширение покрытия сети 4G/LTE, на модернизацию оборудования для улучшения качества голосовых услуг и повышения скорости мобильного интернета, как в Волгограде, так и в других населенных пунктах области.
Директор Волгоградского отделения билайн Денис Долгов:
«В Волгоградской области мы совершили качественный рывок, поставив рекорд по количеству новых базовых станций. Так много мы в регионе еще не строили. Суммарно вложения инфраструктуру за последние два года составили 2 млрд рублей. В результате сеть 4G, обеспечивающая скоростной мобильный интернет, увеличилась в 2,5 раза. Помимо роста покрытия нам удалось улучшить качество сервисов. По нашим данным, скорость мобильного интернета только за 2021 год выросла в 2 раза, а потребление мобильного интернета в сети 4G увеличилось в 1,6 раза. Важно, что к скоростному интернету 4G в минувшем году мы подключили еще больше населенных пунктов, среди них есть небольшие поселки и садовые товарищества».
В 2021 году компания также занималась улучшением качества связи в 6 ТРЦ и бизнес-центрах Волгограда. Новые базовые станции появились в центре Волгограда, в ЖК "Grand Avenue", "Троя", «Георгиевский и «Санаторный». Кроме того, билайн расширил сеть в Урюпинске, Краснослободске, поселках Заплавное, Килякова, Новый Рогачик, Быково, Светлый Яр и других.
Часть средств затрачена на развитие сети доступа для предоставления проводного домашнего интернета. Почти на 15% выросло количество подключений к конвергентным семейным тарифам (с условно бесплатным доступом к домашнему интернету и ТВ).
Можно вспомнить, что в 2020 году Вымпелком также вложил в Волгоградской области 1 млрд рублей.
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теги: развитие сетей Волгоградская область билайн Вымпелком
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