Развитие сети: ВымпелКом улучшил связь на горнолыжных курортах Карачаево-Черкессии

30.08.2022, MForum.ru

ВымпелКом обеспечил горнолыжные курорты Карачаево-Черкессии высокоскоростным интернетом.

Photo by Anton Murygin on Unsplash

В курортных поселках Архыз, Романтик и Домбай билайн построил новые базовые станции вдоль канатных дорог. Базовые станции расположены на высоте 2500 метров над уровнем моря (п. Домбай), 1750 м (п. Романтик) и 1450 м (п. Архыз). В результате пиковая скорость мобильного интернета, по данным оператора, на некоторых курортах достигает 100 Мбит/с.

Руководитель по Карачаево-Черкесской Республике Ставропольского отделения билайн Мурат Аджиев:

«По прогнозам в этом году туристический поток в Карачаево-Черкессию может вырасти до 1,9 млн человек. Сеть билайн готова к росту трафика. Мы расширяем покрытие и строим новые базовые станции, в том числе в труднодоступных горных районах. Например, для обслуживания базовой станции на горе Мохнатая наши инженеры должны идти пешком 3 часа, при этом стараться обходить звериные тропы, чтобы не встретиться с медведем. Благодаря реализации проекта по перераспределению частот связи (рефарминг) скорость мобильного интернета билайн на территории республики за год выросла в 1,5 раза. Мы продолжим развивать сеть в разных районах Карачаево-Черкессии, чтобы связь была надежнее, а интернет работал быстрее».

За последние 2 года билайн расширил сеть 4G/LTE в 30 населенных пунктах республики. В частности, в Черкесске появилось 4 новых BS а с ними связь на городских рынках, в парке отдыха Зеленый Остров, в микрорайонах с плотной многоэтажной застройкой, например, в "Юбилейном". Улучшение коснулось Черкесска, Усть-Джегута, Карачаевска, в станицах - Исправная, Зеленчукская, Кардоникская, ауле Инжичишхо, поселке Прикубанский и в ряде других населенных пунктах.

пресс-релиз билайн

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теги: развитие сети билайн Карачаево-Черкессия