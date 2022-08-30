Развитие сети: ВымпелКом улучшил связь на горнолыжных курортах Карачаево-Черкессии

MForum.ru
30.08.2022,
ВымпелКом обеспечил горнолыжные курорты Карачаево-Черкессии высокоскоростным интернетом.
Photo by Anton Murygin on Unsplash
В курортных поселках Архыз, Романтик и Домбай билайн построил новые базовые станции вдоль канатных дорог. Базовые станции расположены на высоте 2500 метров над уровнем моря (п. Домбай), 1750 м (п. Романтик) и 1450 м (п. Архыз). В результате пиковая скорость мобильного интернета, по данным оператора, на некоторых курортах достигает 100 Мбит/с.
Руководитель по Карачаево-Черкесской Республике Ставропольского отделения билайн Мурат Аджиев:
«По прогнозам в этом году туристический поток в Карачаево-Черкессию может вырасти до 1,9 млн человек. Сеть билайн готова к росту трафика. Мы расширяем покрытие и строим новые базовые станции, в том числе в труднодоступных горных районах. Например, для обслуживания базовой станции на горе Мохнатая наши инженеры должны идти пешком 3 часа, при этом стараться обходить звериные тропы, чтобы не встретиться с медведем. Благодаря реализации проекта по перераспределению частот связи (рефарминг) скорость мобильного интернета билайн на территории республики за год выросла в 1,5 раза. Мы продолжим развивать сеть в разных районах Карачаево-Черкессии, чтобы связь была надежнее, а интернет работал быстрее».
За последние 2 года билайн расширил сеть 4G/LTE в 30 населенных пунктах республики. В частности, в Черкесске появилось 4 новых BS а с ними связь на городских рынках, в парке отдыха Зеленый Остров, в микрорайонах с плотной многоэтажной застройкой, например, в "Юбилейном". Улучшение коснулось Черкесска, Усть-Джегута, Карачаевска, в станицах - Исправная, Зеленчукская, Кардоникская, ауле Инжичишхо, поселке Прикубанский и в ряде других населенных пунктах.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK
теги: развитие сети билайн Карачаево-Черкессия
Публикации по теме:
21.03. [Новости компаний] Тренды: Telegram за несколько недель стал самым популярным мессенджером в России / MForum.ru
19.05. [Новости компаний] Развитие сетей: Tele2 закупит еще 50 тысяч базовых станций у Ericsson / MForum.ru
24.02. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн на Юге на 40% увеличил сеть 4G на фоне роста трафика (ПР) / MForum.ru
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
10.12. [Новости компаний] Кадры: Андрей Пятахин возвращается в Билайн - на Южный регион / MForum.ru
30.08. [Новинки] Анонсы: Vivo V25e представлен официально / MForum.ru
29.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y35 появился в России / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Oppo A96 появился в России / MForum.ru
25.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A04 представлен официально / MForum.ru
24.08. [Новинки] Анонсы: Сверхкомпактный защищенный смартфон Cubot KingKong Mini2 Pro оценили в $110 / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y02s представлен официально / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Представлен игровой смартфон Lenovo Legion Y70 / MForum.ru
22.08. [Новинки] Слухи: Стали известны ключевые спецификации iQOO Z6 / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: Представлен планшет Motorola Moto Tab G62 с 10,6-дюймовым дисплеем / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo Reno 8 4G с AMOLED-экраном 90 Гц и чипсетом SD 680 / MForum.ru
17.08. [Новинки] Анонсы: ZTE Yuanhang 30S – смартфон на чипсете Unisoc T760 / MForum.ru
16.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Buddy 2 появился в Южной Корее / MForum.ru
16.08. [Новинки] Анонсы: Представлена глобальная версия POCO M4 5G / MForum.ru
15.08. [Новинки] Слухи: Складной смартфон Honor Magic V2 представят в декабре / MForum.ru
15.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi K50 Extreme недорогой смартфон на Snapdragon 8+ Gen 1 / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mix Fold 2 – тонкий складной смартфон / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Moto S30 Pro – мощное железо по умеренной цене / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Motorola Razr 2022 получил Snapdragon 8+ Gen / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Moto X30 Pro - первый в мире смартфон с камерой 200 Мп / MForum.ru
11.08. [Новинки] Анонсы: На российском рынке появился смартфон Infinix Note 12 NFC G88 / MForum.ru