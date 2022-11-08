Развитие сетей: МегаФон модернизировал сеть для посетителей крупного подмосковного аутлета

08.11.2022, MForum.ru

По данным оператора, вдвое выросли скорости мобильного интернета для посетителей Outlet Village Белая Дача, расположенного в Котельниках.

Площадь этого аутлета - около 40 тыс кв. м, модернизацию провели также в близлежащем жилом комплексе Белая дача парк. В рамках модернизации было установлено современное оборудование, а также задействованы новые частотные диапазоны, что позволило не только нарастить пропускную способность, но также улучшить покрытие сети, исключив места со слабым покрытием.



МегаФон обещает продолжать процесс улучшения качества связи на территории жилого комплекса, строительство которого еще не завершено. В частности, новые базовые станции планируется установить в начале 2023 года.



За 10 месяцев 2022 года сеть МегаФон была модернизирована в 150 жилых комплексах Москвы и области.

пресс-релиз МегаФон

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теги: телеком МегаФон развитие сетей Московская область