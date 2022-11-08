Развитие сетей: МегаФон модернизировал сеть для посетителей крупного подмосковного аутлета

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон модернизировал сеть для посетителей крупного подмосковного аутлета

08.11.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

По данным оператора, вдвое выросли скорости мобильного интернета для посетителей Outlet Village Белая Дача, расположенного в Котельниках. 

Площадь этого аутлета - около 40 тыс кв. м, модернизацию провели также в близлежащем жилом комплексе Белая дача парк. В рамках модернизации было установлено современное оборудование, а также задействованы новые частотные диапазоны, что позволило не только нарастить пропускную способность, но также улучшить покрытие сети, исключив места со слабым покрытием. 

МегаФон обещает продолжать процесс улучшения качества связи на территории жилого комплекса, строительство которого еще не завершено. В частности, новые базовые станции планируется установить в начале 2023 года. 

За 10 месяцев 2022 года сеть МегаФон была модернизирована в 150 жилых комплексах Москвы и области. 

пресс-релиз МегаФон

 

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK

теги: телеком МегаФон развитие сетей Московская область 

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

12.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон завершил проект расширения сети в крупнейших городах Московской области / MForum.ru

27.04. [Новости компаний] Развитие сетей: Вымпелком в Подмосковье поднял скорости мобильного интернета в среднем на 30% / MForum.ru

13.04. [Новости компаний] Развитие сетей: Рост потребления данных в сетях LTE продолжает расти - МегаФон о Московской области / MForum.ru

12.03. [Новости компаний]  Развитие сетей: Tele2 пускает в ход свой частотный ресурс band 40 / MForum.ru

13.07. [Краткие новости] Инвестиции: МТС инвестирует четыре миллиарда рублей в развитие сетей связи в Московской области / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 16:35 ABloud Тема: Калмыкия Республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Калмыкия. VoLTE. ВымпелКом] Даже шёпот становится четким: билайн запустил VoLTE в Калмыкии 8 ноября 2022 года, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru. ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) ...
Сегодня 13:13 ABloud Тема: Искусственный интеллект (01.10.2019)
[Искусственный интеллект. Медицина. ВымпелКом] билайн и «Сеченовка» обучили ИИ определять патологии тазобедренного сустава 8 ноября 2022 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum – ...
Сегодня 12:02 ABloud Тема: Москва, Московский регион (04.12.2007) (Страницы: 1 2)
[Развитие сетей. Москва. МегаФон] МегаФон модернизировал сеть в одном из крупнейших аутлетов России 8 октября 2022, пресс-релиз МегаФон через MForum. МегаФон модернизировал сеть для посетителей ...
Сегодня 10:18 ABloud Тема: Новосибирская область (04.12.2007)
[Статистика операторов сотовой связи. Новосибирская область. МТС] Михайловская набережная стала центром притяжения новосибирцев золотой осенью 08 ноября 2022 г. Новосибирск, РФ, пресс-релиз ...
Вчера 17:52 ABloud Тема: Кадры телекома и IT (14.12.2007) (Страницы: 1 2)
[Кадры. Московский регион. ВымпелКом] Олег Бирюков возглавит билайн в Московском регионе 7 ноября 2022 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru – Билайн информирует о назначении Олега ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

08.11. [Новинки] Слухи: Redmi A11 замечен в TENAA / MForum.ru

08.11. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (1) появился в России / MForum.ru

06.11. [Новинки] Слухи: Vivo X90 Pro+ с зарядкой 80 Вт сертифицирован 3C / MForum.ru

06.11. [Новинки] Слухи: Vivo V27 получат процессоры MediaTek Dimensity / MForum.ru

03.11. [Новинки] Анонсы: Unihertz Jelly 2E – смартфон с 3-дюймовым дисплеем / MForum.ru

03.11. [Новинки] Анонсы: Раскладной телефон Nokia 2780 Flip представлен официально / MForum.ru

03.11. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Pocket S представлен официально / MForum.ru

03.11. [Общество] Это интересно: Все больше покупателей смартфоны рассматривают именно как средство связи / MForum.ru

02.11. [Новинки] Анонсы: Oppo A17 появился на европейском рынке / MForum.ru

01.11. [Новинки] Слухи: IQOO 11 получит Snapdragon 8 Gen 2 / MForum.ru

01.11. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova Y61 – бюджетное пополнение семейства Nova / MForum.ru

01.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты рендеры и спецификации OPPO A58 5G / MForum.ru

31.10. [Новинки] Анонсы: Nokia G60 скоро появится в продаже / MForum.ru

28.10. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 12 5G – классика линейки Redmi Note / MForum.ru

28.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Redmi Note 12 Pro и 12 Pro+ / MForum.ru

27.10. [Новинки] Слухи: Vivo X90 получит чипсет Dimensity 9200 и зарядку 120 Вт / MForum.ru

27.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Pad появился в России / MForum.ru

26.10. [Новинки] Слухи: Motorola Edge Stylus – новый смартфон со стилусом / MForum.ru

25.10. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord N300 – даунгрейд OnePlus Nord N200 / MForum.ru

25.10. [Новинки] Анонсы: Люксовый смартфон Vertu Metavertu представлен официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: