Развитие сетей: МегаФон развернул сеть GSM/LTE на территории золотосеребряного месторождения Кундуми Хабаровского края

21.02.2023, MForum.ru

На месторождении Кундуми Аяно-Майского района работают вахтовики Охотской горно-геологической компании (АО "Охотская ГГК"), более 220 сотрудников, а также специалисты подрядчиков.

Фрагмент сети оператора построен с использованием двух частотных диапазонов и подключен по спутниковому каналу. Минусы такого метода - высокая задержка распространения сигнала и сложности с обеспечением высоких скоростей мобильного интернета, но когда нет наземной линии это, по сути, один из немногих вариантов подключения и возможность раздать людям доступ к мобильному интернету.

Сеть GSM использует частоты в диапазоне 900 МГц. В отношении сети 4G/LTE оператор не вполне ясно говорит о "большой дальности распространения сигнала", что позволяет предположить, что для нее задействован диапазон 1800 МГц, к сожалению, пресс-релиз компании не дает более точных данных.

«Кундуми находится в труднодоступном районе Хабаровского края, в более чем 1100 км от Хабаровска. Большие расстояния, сложная логистика и суровый климат севера не только осложняют работу предприятия, но и создают трудности для обеспечения этой территории качественной мобильной связью. Но мы понимаем, что наличие мобильного интернета позволит сотрудникам золотодобывающего предприятия оставаться на связи с близкими во время вахты и не только совершать обычные голосовые звонки, но и отправлять видео и сообщения в любых мессенджерах. Также модернизация нашего оборудования до уровня 4G поможет внедрять цифровые технологии в рабочие процессы», – комментирует Дмитрий Оловянников, директор Хабаровского отделения МегаФона.

«Для компании важно, чтобы сотрудники, работающие вахтовым методом, не чувствовали себя оторванными от цивилизации. На территории вахтового поселка участка Кундуми построена просторная столовая, спортивный зал, ведется строительство стадиона для летних видов спорта. Наличие качественного голосового и интернет-соединения МегаФона также вносит вклад в обеспечение комфортных условий для персонала. Это возможность общаться с близкими людьми, несмотря на большие расстояния, а также быть на связи с коллегами на других участках и иметь доступ к корпоративным онлайн-сервисам», – отметил генеральный директор АО «Охотская ГГК» Олег Азанов.

пресс-релиз МегаФон

Больше информации о развитии сетей операторов сотовой связи в Хабаровском крае.

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теги: развитие сетей МегаФон Хабаровский край Кундуми подключение через спутник

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