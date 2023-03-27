Развитие сетей: Tele2 оптимизировала покрытие за счет наращивания высот подвеса антенн

27.03.2023, MForum.ru

Оборудование базовых станций сейчас размещают, как правило, на различных опорах, крышах домов, вышках и башнях сотовой связи. От высоты подвеса, то есть высоты, на которой располагаются антенные устройства, зачастую зависит площадь и качество покрытия сети. Зависимость обычно такая - чем ниже расположена антенна, тем меньше площадь покрытия соответствующей базовой станции, чем выше - тем больше. От высоты размещения антенн зависят и другие параметры сети, так что нельзя, конечно, всегда стремиться к максимально достижимой высоте подвеса, следует искать оптимум, что и делают технические специалисты Tele2.

В Tele2 в 2023 году провели масштабную оптимизацию сети, нарастив высоты подвеса антенн, в среднем - на 16 метров. Модернизация затронула 320 объектов. В планах - довести их количество, минимум, до 1020.

Основной фокус проекта приходится на Московский регион - планируется модернизировать 250 сайтов до конца 2023 года, также идет оптимизация размещений на Байкале и на Дальнем Востоке - 149, а также на Урале - 121 и в Сибири - 113.

Как выбирают сайты, где следует поднять антенны повыше? Специалисты по радиопланированию проверяют качество покрытия выбранной базовой станции и ее загрузку. Если есть возможность переместить антенны выше при том, что данная базовая станция еще не загружена до целевого уровня, такая площадка добавляется в план модернизации. Иногда для реализации проекта базовую станцию переносят на альтернативную позицию.

После оптимизации, в результате подъема антенн, загрузка базовой станции, как правило, вырастает на 47%.

Что это означает для абонентов? Улучшается качество покрытия, где-то пропадают зоны неуверенного приема, где-то растет его площадь.

Хороший пример тому, как можно ощутимо улучшать покрытие без значительных инвестиций в приобретение новой инфраструктуры. Это, конечно, не замена строительству сети, но способ более рационального использования уже имеющегося "железа".

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