Развитие сетей: Tele2 оптимизировала покрытие за счет наращивания высот подвеса антенн

MForum.ru
27.03.2023,
Оборудование базовых станций сейчас размещают, как правило, на различных опорах, крышах домов, вышках и башнях сотовой связи. От высоты подвеса, то есть высоты, на которой располагаются антенные устройства, зачастую зависит площадь и качество покрытия сети. Зависимость обычно такая - чем ниже расположена антенна, тем меньше площадь покрытия соответствующей базовой станции, чем выше - тем больше. От высоты размещения антенн зависят и другие параметры сети, так что нельзя, конечно, всегда стремиться к максимально достижимой высоте подвеса, следует искать оптимум, что и делают технические специалисты Tele2.
В Tele2 в 2023 году провели масштабную оптимизацию сети, нарастив высоты подвеса антенн, в среднем - на 16 метров. Модернизация затронула 320 объектов. В планах - довести их количество, минимум, до 1020.
Основной фокус проекта приходится на Московский регион - планируется модернизировать 250 сайтов до конца 2023 года, также идет оптимизация размещений на Байкале и на Дальнем Востоке - 149, а также на Урале - 121 и в Сибири - 113.
Как выбирают сайты, где следует поднять антенны повыше? Специалисты по радиопланированию проверяют качество покрытия выбранной базовой станции и ее загрузку. Если есть возможность переместить антенны выше при том, что данная базовая станция еще не загружена до целевого уровня, такая площадка добавляется в план модернизации. Иногда для реализации проекта базовую станцию переносят на альтернативную позицию.
После оптимизации, в результате подъема антенн, загрузка базовой станции, как правило, вырастает на 47%.
Что это означает для абонентов? Улучшается качество покрытия, где-то пропадают зоны неуверенного приема, где-то растет его площадь.
Хороший пример тому, как можно ощутимо улучшать покрытие без значительных инвестиций в приобретение новой инфраструктуры. Это, конечно, не замена строительству сети, но способ более рационального использования уже имеющегося "железа".
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: Tele2 покрытие сетей качество покрытия развитие сетей оптимизация
--
Публикации по теме:
03.03. [Новости компаний] Связь в метро: TelecomDaily оценил качество мобильного доступа в московском метро на БКЛ - в лидерах Вымпелком и МегаФон / MForum.ru
02.02. [Новости компаний] FVNO: МегаФон расширил географию домашнего интернета в Петербурге за счет использования инфраструктуры компании Обит / MForum.ru
05.12. [Новости компаний] Развитие сетей: Региональный дайджест активности Tele2 / MForum.ru
26.11. [Новости компаний] Развитие сетей: Дайджест активности операторов "большой четверки" / MForum.ru
21.11. [Новости компаний] Развитие сетей: Как и где российские операторы развивают свои сети - дайджест за неделю / MForum.ru
28.03. [Новинки] Анонсы: Honor Play 7T Pro – смартфон на Dimensity 700 / MForum.ru
28.03. [Новинки] Анонсы: Honor Play 7T представлен официально / MForum.ru
27.03. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Tecno Camon 20 Premier 5G / MForum.ru
24.03. [Новинки] Анонсы: Представлены Huawei Watch Ultimate с 1,5-дюймовым дисплеем / MForum.ru
23.03. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Honor X7a / MForum.ru
23.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 10T с Dimensity 810 и экраном 90 Гц / MForum.ru
22.03. [Новинки] Анонсы: HMD Global представила Nokia C12 Pro / MForum.ru
22.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Mate X3 / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: iQOO Z7x представлен официально / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: В Китае представлен iQOO Z7 / MForum.ru
20.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Gionee F3 Pro, сочетающий элементы дизайна iPhone и Mi 11 Ultra / MForum.ru
20.03. [Новинки] Анонсы: Honor 70 Lite представлен официально / MForum.ru
17.03. [Новинки] Слухи: Vivo Y78+ получит ёмкую АКБ и строенную тыловую камеру / MForum.ru
17.03. [Новинки] Анонсы: Представлен itel P40 с АКБ 6000 мАч и экраном 6,6 дюйма / MForum.ru
16.03. [Новинки] Анонсы: Realme C33 2023 представлен официально / MForum.ru
16.03. [Новинки] Слухи: Infinix GT 10 Pro получит зарядку 260 Вт / MForum.ru
15.03. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Tecno Pop 7 / MForum.ru
15.03. [Новинки] Анонсы: Lava Yuva 2 Pro появился в Amazon India / MForum.ru
14.03. [Новинки] Слухи: Realme 10T 5G представят 21 марта / MForum.ru
14.03. [Новинки] Слухи: Meizu 20 и 20 Pro со Snapdragon 8 Gen 2 SoC замечены в Geekbench / MForum.ru