Микроэлектроника: Минский Планар запустил производство фотошаблонов и микрооптики

03.02.2026,
"Центр спецтехнологического оборудования" для производства фотошаблонов и микрооптики был запущен 30 января 2026 года на предприятии ОАО "Планар" в Минске. Заявляется, что здесь могут изготавливать продукцию с технологическим уровнем 90нм.
Заявляется, что линейка лазерного оборудования, размещенная в Центре, не имеет полных аналогов в мире.
Центр будет служить также полигоном для отработки новых версий программного обеспечения, разрабатываемого на предприятии.
В дальнейшем планируется дооснащение производства для перехода к более низким проектным нормам - 65 нм.
Все подготовительные, проектные и строительно-монтажные работы были выполнены в максимально сжатые сроки, благодаря чему создание центра удалось завершить на два года раньше запланированного срока.
В церемонии запуска центра 30 января 2026 года принял участие президент Беларуси.
По заявлению гендиректора предприятия, его выручка за 5 лет выросла в 4 раза, а экспорт - в 5 раз.
теги: микроэлектроника производство фотошаблонов Беларусь производство микрооптики 90нм Планар
