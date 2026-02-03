Микроэлектроника: Минский Планар запустил производство фотошаблонов и микрооптики

03.02.2026, MForum.ru

"Центр спецтехнологического оборудования" для производства фотошаблонов и микрооптики был запущен 30 января 2026 года на предприятии ОАО "Планар" в Минске. Заявляется, что здесь могут изготавливать продукцию с технологическим уровнем 90нм.

Заявляется, что линейка лазерного оборудования, размещенная в Центре, не имеет полных аналогов в мире.

Центр будет служить также полигоном для отработки новых версий программного обеспечения, разрабатываемого на предприятии.

В дальнейшем планируется дооснащение производства для перехода к более низким проектным нормам - 65 нм.

Все подготовительные, проектные и строительно-монтажные работы были выполнены в максимально сжатые сроки, благодаря чему создание центра удалось завершить на два года раньше запланированного срока.

В церемонии запуска центра 30 января 2026 года принял участие президент Беларуси.

По заявлению гендиректора предприятия, его выручка за 5 лет выросла в 4 раза, а экспорт - в 5 раз.

