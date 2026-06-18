Дата-центры: Cloud.ru начал строительство первого собственного ЦОД в Московской области с планами запуска в 2027 году

MForum.ru
20.06.2026,
Это сравнительно небольшой по современным меркам ЦОД на 11 МВт (порядка 890 серверных стоек мощностью до 20 кВт). Об этом рассказали Ведомости. Данных по коэффициенту эффективности использования электроэнергии, местоположению ЦОД и инвестиции, собеседник редакции не назвал. По данным источников редакции, стройка идет в Домодедово.
На сегодня инфраструктура Cloud.ru включает более 45 тысяч единиц ИТ-оборудования, из которых – около 30 тысяч – серверы. Компания арендует мощности в 9 коммерческих дата-центрах, совокупная мощность – более 60 МВт (56.1 МВт – арендованные мощности).
Выручка компании в 2025 году составила 76.5 млрд рублей (+50% год к году).
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теги: ЦОДы дата-центры участники рынка Cloud.ru
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