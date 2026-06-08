Анонсы: Lenovo Tab Plus Gen 2 – обновлённый планшет с мощным звуком и большим экраном

22.06.2026, MForum.ru

Lenovo обновила популярный мультимедийный планшет Tab Plus, представив второе поколение. Модель сохранила развлекательную направленность предшественника, но получила улучшения в качестве звука, размере дисплея и повседневном удобстве использования.

Главным нововведением стала аудиосистема. Lenovo установила 9-динамиковую систему JBL Pro, что на один динамик больше, чем у первого поколения. В неё вошли выделенные басовые модули с полноценной поддержкой Dolby Atmos, что позволило создать так называемую «Кинематографическую аудиосистему». Особенно интересна функция Bluetooth-колонки: планшет можно подключить к телефону по Bluetooth, и он превращается в мощную портативную акустическую систему для вечеринок или встреч.

Дисплей в новой версии стал заметнее: диагональ выросла с 11.5 до 12.1 дюйма, разрешение составляет 2560×1600 пикселей (2.5K). Экран поддерживает Dolby Vision и HDR10, выдаёт до 800 нит в режиме высокой яркости и работает на частоте 120 Гц. Встроенная подставка получила возможностью вращения на 360 градусов, позволяя переключать ориентацию между альбомным режимом для фильмов и портретным для видеозвонков.

Внутренняя начинка Lenovo Tab Plus Gen 2 обновилась до процессора MediaTek Dimensity 7400, что стало серьёзным шагом вперёд по сравнению с Helio G99 в прошлом поколении. Доступны конфигурации с 6, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 ГБ, а слот для карт microSD поддерживает карты до 2 ТБ.

Lenovo Tab Plus Gen 2 работает на Android 16, и Lenovo обещает два крупных обновления операционной системы (вплоть до Android 18) и патчи безопасности до 2030 года. Аккумулятор ёмкостью 10 200 мАч обеспечивает до 15 часов просмотра YouTube, поддерживается быстрая зарядка на 45 Вт, правда, блок питания в комплект не входит.

При весе 775 г и толщине до 22.7 мм в районе динамиков планшет не назовёшь тонким, но он ощущается основательным и добротным. Доступен в цвете Celestial White. Модель уже получила награду iF Design Award.

Стартовая цена Lenovo Tab Plus Gen 2 составит около 400 долларов, поставки начнутся в ближайшее время на ряде рынков, включая Великобританию, Сингапур и Австралию. В целом Tab Plus Gen 2 выглядит как логичная эволюция, сохранившая фирменный «залипательный» характер и мощный звук оригинальной модели, но с более крупным экраном и улучшенной производительностью.