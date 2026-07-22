Технологии: Samsung представила новый OLED-дисплей для ноутбуков с рекордной яркостью 1600 нит

22.07.2026, MForum.ru

Компания Samsung Display анонсировала новый тандемный OLED-дисплей для ноутбуков, который получил самую высокую на сегодня сертификацию VESA — DisplayHDR True Black 1400.

Сертификация означает, что при отображении 10% белого цвета на чёрном фоне яркость достигает 1400 нит, а чёрный остаётся на уровне 0.0005 нит. Новый стандарт впервые предъявляет требования к уровню чёрного при пиковой яркости, что, по заявлениям Samsung, подтверждает способность дисплея отображать и белый, и чёрный цвет одновременно.

Технология тандемного дизайна предполагает использование двух OLED-панелей, сложенных друг на друга. Такой подход позволяет не только достигать более высокой пиковой яркости, но и увеличивает срок службы панели: в условиях типичной яркости ноутбука новый дисплей живёт более чем вдвое дольше обычного однослойного OLED. Кроме того, в панелях используются новые эмиссионные материалы, что дополнительно повышает производительность и долговечность.

Первым ноутбуком с этим дисплеем стал 16-дюймовый Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition 11-го поколения, оснащённый сенсорным экраном с разрешением 3.2K и частотой 120 Гц, пиковая яркость которого достигает 1600 нит. Дисплей имеет 100% покрытие цветовых пространств sRGB и DCI-P3 и 99% AdobeRGB. В основе модели — процессоры Intel Core Ultra 7 или 9, видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5050 или 5060, до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопители PCIe Gen 4 до 1 ТБ. Толщина ноутбука составляет 17.2 мм, вес — 1.9 кг, ёмкость батареи — 92.5 Вт•ч.

Ожидается, что в ближайшее время тандемные OLED-дисплеи появятся и в моделях от ASUS, Dell и MSI. Компания также продемонстрирует свою новую технологию на выставке K-Display 2026 в Сеуле, которая проходит с 22 по 24 июля.