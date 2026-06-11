Слухи: Pixel 11a – Tensor G6, модем MediaTek и яркий дисплей

21.07.2026, MForum.ru

Google готовит к выпуску новое поколение доступных смартфонов Pixel серии A. Судя по свежим утечкам, Pixel 11a получит серьёзное обновление. По данным инсайдеров, устройство с кодовым именем Formosan будет работать на флагманском процессоре Tensor G6 (вместе с чипом безопасности Titan M3) . Это значительный шаг вперёд по сравнению с Pixel 10a, который использовал процессор предыдущего поколения.

Одно из самых интересных изменений — замена модема Samsung Exynos на MediaTek M90. Ожидается, что это положительно скажется на качестве связи, стабильности сигнала и энергоэффективности — давних проблемах предыдущих поколений Pixel.

Дисплей останется 6.3-дюймовым с разрешением 1080×2424 пикселей и адаптивной частотой 60–120 Гц. Зато яркость заметно вырастет: до 2250 нит в HDR и 3350 нит в пике, что должно улучшить видимость на солнце. Ожидается 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятор на 4870 мАч — немного меньше, чем у предшественника.

Появится новый сенсор фронтальной камеры с кодовым именем «dokkaebi» , что обещает улучшение качества селфи и видеозвонков. Дизайн предложат в четырёх цветах: Obsidian (чёрный), Olive (зелёный), Frost (фиолетовый) и Fog (серебристый).

Судя по утечкам, Pixel 11a снова сделает ставку на чистый Android, долгую поддержку и продвинутые AI-функции, что должно сделать его одним из самых привлекательных предложений в среднем сегменте. Презентация всей линейки Pixel 11 ожидается в августе 2026 года.