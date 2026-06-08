Облачные сервисы: MWS Cloud запустила S3-хранилище для задач ИИ, машинного обучения и аналогичных сценариев

03.07.2026, MForum.ru

MWS Cloud расширила возможности сервиса Object Storage, представив новый «теплый» класс хранения. Он предназначен для сценариев, где критически важны высокая скорость доступа к данным, минимальные задержки и стабильная производительность при работе с большими объемами информации.

Новый класс ориентирован на высоконагруженные веб-приложения, проекты в области ИИ и ML, аналитические платформы и системы потоковой обработки данных. MWS утверждает, что по итогам внутреннего тестирования, новый класс хранения на сегодня является самым быстрым решением среди того, что предоставляют крупнейшие российские провайдеры. (Подробнее об этом компания рассказала на своем сайте).

По результатам внутренних тестов новый класс хранения демонстрирует скорость передачи данных до 1,8 ГиБ/с (1024^3) при загрузке объектов объёмом 64 МБ и время до получения первого байта (TTFB) около 20 мс.

Такие показатели позволяют использовать сервис для задач, требующих быстрого доступа к большим объёмам данных и высокой интенсивности операций чтения и записи. Это важно, например, для проектов в области ИИ и ML, аналитики больших данных, медиасервисов и других ресурсоемких приложений, где скорость чтения и записи влияет на производительность напрямую.

В основе решения высокопроизводительные NVMe-накопители.

Новый класс хранения совместим с AWS S3 API и поддерживает масштабирование без ограничений по объёму данных и количеству объектов. Пользователям доступны шифрование данных, версионирование объектов и управление их жизненным циклом, а также гибкая настройка прав доступа с помощью IAM-ролей и Bucket Policy. Для повышения отказоустойчивости данные реплицируются между двумя дата-центрами. Оплата сервиса осуществляется по модели pay-as-you-go - только за фактически использованные ресурсы.

«Сегодня скорость работы с данными становится одним из ключевых факторов эффективности цифровых сервисов. Особенно это актуально для проектов, связанных с искусственным интеллектом, аналитикой и обработкой больших объёмов информации, где каждая миллисекунда задержки влияет на производительность и стоимость вычислений. Новый "тёплый" класс хранения позволяет получить производительность, сопоставимую с наиболее быстрыми сетевыми дисками, сохранив при этом преимущества работы с объектным хранилищем - бесшовное масштабирование, удобство автоматизации и интеграции с аналитическими системами вроде Lakehouse», - отметил Даниил Пивоваров, CPO MWS Cloud.

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