Слухи: 12 января HTC представит что-то «for U»

MForum.ru
21.12.2016,
Компания HTC начала тизерить мероприятие, назначенное на 12 января 2017 году. С учетом того, что новинке (либо новинкам) посвящен отдельный эвент, нам представят какой-то ключевой для производителя продукт.
Какая-либо дополнительная информация пока отсутствует. Конечно, можно предположить, что речь может идти о смартфоне HTC 11. Однако, слухов об этом устройстве пока крайне мало. А если вспомнить про «умение» HTC хранить секреты, то можно сделать вывод о том, что анонс нового флагмана маловероятен. Более вероятным кандидатом является HTC X10. По слухам речь идет об аппарате с 5,5-дюймовым экраном разрешением 1920х1080 точек, чипсетом MediaTek P10, 3 Гб ОЗУ и 13 Мп камерой с оптической стабилизацией изображения. Ожидаемая цена HTC X10 – $300, что дает ему шанс стать массовым продуктом. Может быть, это и есть то самое «for U»?
© Антон Печеровый,
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