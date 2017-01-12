Анонсы: HTC U Play – идеальный «середнячок» для поклонников бренда

12.01.2017, MForum.ru

Одновременно со смартфоном HTC U Ultra тайваньский производитель представил HTC U Play, нацеленный в средний сегмент. Относительно старшей модели HTC U Play получил более компактные размеры и предлагает более скромные характеристики.

Диагональ дисплея HTC U Play – 5,2 дюйма, разрешение – 1920х1080 точек. Для защиты экрана используется 2,5D стекло. Основа «железа» HTC U Play – чипсет MediaTek Helio P10 дополненный 3/4 Гб ОЗУ и 32/64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD (совмещен со слотом второй SIM-карты). Разрешение тыловой и фронтальной камер – 16 Мп. Камера на задней панели радует оптической стабилизацией изображения, апертурой f/2.0, лазерной автофокусировкой и сдвоенной светодиодной вспышкой. Емкость аккумулятора – 2500 мАч. Из прочего можно отметить сканер отпечатка пальца и поддержку технологии HTC USonic. ОС – Android Marshmallow с оболочкой Sense UI. Выпускаться HTC U Play будет в черном, белом, синем и розовом цветах. Цена и сроки начала продаж пока не разглашаются.