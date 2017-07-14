Пресс-релизы: ZTE и China Unicom успешно завершили полевые испытания 5G NR

MForum.ru

Пресс-релизы: ZTE и China Unicom успешно завершили полевые испытания 5G NR

14.07.2017, MForum.ru

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Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных услуг, корпоративных и потребительских технологических решений для мобильного Интернета, объявила об оказании содействия China Unicom в проведении первых для оператора полевых испытаний 5G NR (New Radio).

ZTE 

В ходе полевых испытаний, используя на частотах суб-6ГГц предкоммерческую версию базовой станции 5G ZTE с такими ключевыми характеристиками 5G, как Massive MIMO, LDPC (low-density parity check, низкоплотностный код) и др., China Unicom достигла скорости передачи данных до 2 Гбит/c для одного однопользовательского устройства. Данные испытания проводились в городе Шэньчжэнь на частоте 3,5 ГГц с пропускной способностью полосы в 100 МГц. Тестирование проводилось ZTE совместно со специалистами подразделения China Unicom в Гуандуне, департамента по строительству сетей, а также Института сетевых технологий China Unicom.

Успешное проведение полевых испытаний стало подтверждением технических возможностей 5G, а также выявило коммерческий потенциал этой технологии в реальной сетевой среде. Это произошло благодаря тесному и плодотворному сотрудничеству ZTE и China Unicom в области 5G.

В 2016 году China Unicom открыла лабораторию 5G, главная задача которой заключается в подтверждении практической реализации ключевых технологий данного стандарта и ускорении разработки архитектуры базовой станции и платформ нового поколения. После начала полевых испытаний в 2017 году, China Unicom активизировала свои усилия по верификации этой технологии. Оператор намерен ввести сеть 5G в предкоммерческую эксплуатацию в 2019 году, а в 2020 году приступить к полномасштабному развертыванию коммерческих сетей 5G.

Выступая стратегическим партнером China Unicom, ZTE является одним из отраслевых лидеров в развитии и подготовке к коммерческому внедрению технологии 5G. Вместе с более чем двумя тысячами высококвалифицированных инженеров-исследователей, которые работают над данной технологией, компания ZTE стремится ускорить процесс стандартизации 5G, увеличивая инвестиции в продвижение стандарта нового поколения.

В 2017 году ZTE выступила инициатором в 3GPP разработки неортогонального метода множественного доступа (NOMA, non-orthogonal multiple access), который в настоящее время является ключевой технологией для 5G NR. ZTE по-прежнему демонстрирует исключительные результаты в ходе второй фазы китайских общенациональных тестов технологии 5G, с успехом завершив тестирование по семи сценариям и установив ряд отраслевых рекордов по показателям скорости и производительности.

ZTE стала первой компанией, которая на втором этапе китайских общенациональных тестов технологии 5G, успешно продемонстрировала сценарий mMTC, когда при увеличении коэффициента загрузки подключенных терминалов на 600% была достигнута производительность, эквивалентная подключениям устройств Интернета вещей в количестве 10 млн. подключений, что стало важным шагом на пути к реализации концепции Интернета всего (IoE).

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Комментирует Алексей Бойко, аналитик MForum.ru:

Любопытные результаты испытаний. Диапазон 3.5 ГГц - перспективный во многих странах, включая Европу. Есть в нем свободные частоты и в России. Получение на полосе в 100 МГц скоростей до 2 Гбит/c - прекрасный результат. Если говорить о перспективах ZTE в связи с этим тестом, то компания конечно получит ряд контрактов на внутреннем рынке Китая в связи с грядущим внедрением 5G, но ее доля рынка не международном рынке вряд ли существенно изменится. Проблемы ее наращивания не сводятся к технологическим компетенциям ZTE. Даже перспективное технологическое решение еще нужно продать на условиях, интересных заказчику, а затем поддерживать так, чтобы заказчик не разочаровался в выборе. У ZTE c этим до последнего времени дела обстоят не идеально.

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