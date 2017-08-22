Анонсы: Android 8.0 получил официальное имя Oreo

22.08.2017, MForum.ru

Компания Google официально объявила полное имя новой версии ОС Android, которая последние месяцы фигурировала как Adroid O. За это время свет увидели несколько предварительных версий для разработчиков и публичные бета-версии. Релиз новой версии Android состоялся под официальным именем Android 8.0 Oreo.

Для компании Google выбор имени для новой версии своей мобильной ОС стал вторым примером коммерческого партнерства. Напомню, ранее Android версии 4.4 вышел в свет под именем KitKat. Код Android 8.0 Oreo уже загружен в Android Open Source Project, а обновления для поддерживаемых устройств линеек Nexus и Pixel увидят свет уже в ближайшее время. Кроме того, по данным Google, до конца текущего года до новой версии ОС будут обновлены некоторые устройства от Essential, General Mobile, HMD Global, Huawei, HTC, Kyocera, LG, Motorola, Samsung, Sharp и Sony. В части новшеств Android 8.0 Oreo упомянем поддержку функции картинка-в-картинке, улучшенные уведомления, полностью переработанные эмоджи (более 6 0 новых), встроенную функцию Google Play Protect, ограничения в части использования аккумулятора, новую систему автозаполнения и поддержку Android Instant Apps.