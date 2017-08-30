Тарифы: Tele2 обнуляет трафик в соцсетях и мессенджерах еще на одном тарифе

30.08.2017, MForum.ru

Пресс-релиз компании Tele2

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, совершенствует линейку тарифов «Мой Tele2». Компания добавляет безлимитный интернет-трафик в социальных сетях и мессенджерах в тариф «Мой разговор». До 6 сентября обновленный тариф «Мой разговор» будет запущен во всех регионах присутствия Tele2.

«Мой разговор» стал четвертым тарифом линейки «Мой Tele2», который позволяет пользователям общаться в популярных социальных сетях (Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники») и мессенджерах (WhatsApp, Viber, «ТамТам») без расходования основного трафика.

При заходе абонентов в соцсети и мессенджеры с мобильного телефона (через браузер или приложение) обмен сообщениями, передача фото- и видеоконтента не тарифицируются. Пакет интернета расходуется только при открытии ссылок, которые ведут на внешние ресурсы, или совершении голосовых и видео-вызовов через мессенджеры.

Для пользователей Московского региона обновленный тариф «Мой разговор» открыт для подключений и переходов с 29 августа. Абонентская плата на тарифе составляет 199 рублей в месяц. Его пользователи получают 2 ГБ интернет-трафика, безлимитные звонки на номера Tele2 России, 200 минут на номера других операторов домашнего региона и 50 SMS.

Подробное описание тарифа доступно на сайте Tele2.

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Скриншоты описания тарифа

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