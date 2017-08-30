Тарифы: Tele2 обнуляет трафик в соцсетях и мессенджерах еще на одном тарифе

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Тарифы: Tele2 обнуляет трафик в соцсетях и мессенджерах еще на одном тарифе

30.08.2017, MForum.ru

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Пресс-релиз компании Tele2

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, совершенствует линейку тарифов «Мой Tele2». Компания добавляет безлимитный интернет-трафик в социальных сетях и мессенджерах в тариф «Мой разговор». До 6 сентября обновленный тариф «Мой разговор» будет запущен во всех регионах присутствия Tele2.

«Мой разговор» стал четвертым тарифом линейки «Мой Tele2», который позволяет пользователям общаться в популярных социальных сетях (Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники») и мессенджерах (WhatsApp, Viber, «ТамТам») без расходования основного трафика.

При заходе абонентов в соцсети и мессенджеры с мобильного телефона (через браузер или приложение) обмен сообщениями, передача фото- и видеоконтента не тарифицируются. Пакет интернета расходуется только при открытии ссылок, которые ведут на внешние ресурсы, или совершении голосовых и видео-вызовов через мессенджеры.

Для пользователей Московского региона обновленный тариф «Мой разговор» открыт для подключений и переходов с 29 августа. Абонентская плата на тарифе составляет 199 рублей в месяц. Его пользователи получают 2 ГБ интернет-трафика, безлимитные звонки на номера Tele2 России, 200 минут на номера других операторов домашнего региона и 50 SMS.

Подробное описание тарифа доступно на сайте Tele2.

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Скриншоты описания тарифа

Тариф Мой Разговор 199 руб Tele2

Тариф Мой Разговор 199 руб Tele2

Тариф Мой Разговор 199 руб Tele2

Тариф Мой Разговор 199 руб Tele2

Тариф Мой Разговор 199 руб Tele2

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