Телеком: Закон об "огораживании" интернета рекомендовали ко второму чтению

10.04.2019, MForum.ru

Нет никаких сомнений в том, что депутаты, люди не самые подкованные в современных технологиях, этот закон одобрят и и во втором чтении. В силу он может вступить уже 1 ноября 2019 года, что, впрочем, не означает, что у государства появится возможность немедленно им воспользоваться: еще не установлено, не закуплено, а в ряде случаев и не создано соответствующее оборудование. Тем не менее, процесс "огораживания" запущен и набирает обороты, несмотря на все предупреждения здравомыслящих и технологически грамотных людей о его вреде и опасностях для экономики, производства и безопасности общества.

В частности, о том, что внедрение таких механизмов как DPI (глубокая инспекция пакетов данных), может негативно сказаться на качестве и скорости предоставления услуг мобильного ШПД, предупреждают эксперты, например, куратор рабочей группы "Связь и IT" экспертного совета при правительстве Ирина Левова. А если так, то о каком 5G в России можно мечтать, о какой цифровой экономике?

Кто в выигрыше? Прежде всего, Роскомнадзор, который получает все новые полномочия и все большие финансовые ресурсы. Под лозунгами борьбы с терроризмом ведомство получает все новые инструменты для расправы с неугодными ему или другим властным структурам мессенджерами, как с Telegram, так и с другими интернет ресурсами. Выиграют и производители соответствующего оборудования для установления мониторинга всего интернет-трафика, прежде всего, систем DPI. На закупки такого оборудования операторов заставят потратить очередные миллиарды, а в итоге система связи в России будет становиться все менее стабильной, все менее надежной и предсказуемо работающей.

Деградация сетей связи в России под лозунгами их "защиты", будет происходить не сразу, 1 ноября апокалипсис не наступит, но это неизбежная плата за якобы "безопасность" российского сегмента интернета. Как раз безопасности не прибавится, а вот число недовольных ростом уровня цензуры в России и проблемами с пользованием сетями связи, скорее всего, прибавится, что может негативно сказаться не только на стабильности работы сети, но и на стабильности общества. Ради чьих интересов идет такое "раскачивание лодки"? И это не говоря о том, что может наблюдаться и негативное воздействие на производство, бизнес, функционирование различных современных технологических процессов, "завязанных" на бесперебойность работы интернета. Платить за это придется каждому из нас.

Еще один, возможно, не столь важный, но также негативный результат от внедрения закона: кто, по-вашему заплатит те десятки миллиардов рублей, которые рассчитывают получить за свои решения производители различных "рубильников" между нами и интернетом? Первоначально - операторы, которым новый закон вменит в обязанность установку такого оборудования, как это уже было с СОРМ и "яровой". А затем свои расходы операторы обязательно постепенно, но неизбежно, переложат на абонентов, так уж устроена экономика. То есть принятие закона неизбежно приведет к дальнейшему ползучему росту расценок на тарифы в России. Как ни посмотри, появление нового закона грозит нам разнообразными негативными последствиями. Жаль, что этого не видят наши законодатели.

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теги: DPI цензура наступление на свободу проблемы с интернетом Роскомнадзор