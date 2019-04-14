Микроэлектроника: Sony сохранит лидерскую позицию на рынке O-S-D

MForum.ru
14.04.2019,
На рынке O-S-D (оптоэлектроника, сенсоры/актуаторы и дискретные элементы) доминируют компании, выпускающие оптоэлектронику (9 компаний в Топ-10), тогда как производством сенсоров/актуаторов занимаются 6 компаний, а производством дискретных элементов - 5 компаний. Такие данные представляет IC Insights.
Только 4 из Топ-10 компаний производят продукты во всех трех сегментах рынка O-S-D. Топ-10 поставщиков в ренкинге генерируют 39% всех доходов рынка. Это невысокий уровень централизации рынка, сравните с 70%, приходящихся на Топ-10 производителей интегральных микросхем по итогам 2018 года.
Если смотреть на географию рынка, то три компании из Топ-10 базируются в Японии, три в Европе, две в США, одна в Корее, одна в Китае. Несмотря на слабеющую экономику Японии, японские производители изделий O-S-D продолжают возглавлять рейтинг.
Источник: icinsights.com.
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теги: микроэлектроника оптоэлектроника прогнозы полупроводники ICInsights
© Алексей Бойко,
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