Тарифы: МегаФон сделал скидку пенсионерам Москвы

MForum.ru
18.12.2020,
МегаФон нацелился на аудиторию москвичей старшего возраста - аудиторию вполне интересную для любого сотового оператора в силу повышенной лояльности относительно среднего абонента. Людям из категории старше 55 лет (при условии, что у них есть"социальная карта москвича"), которые выберут для себя тариф из новой линейки оператора #БезПереплат, предложена скидка с расценок тарифа в 20%, которая заявлена, как "бессрочнкая". Добавим к этому возможность оставаться на связи даже при нулевом и отрицательном балансе и получим вполне достойное рассмотрения предложение.
Для людей старшего возраста, как правило, важен еще один фактор - хорошая связь должна быть не только по месте их жительства, но и на загородном участке или даче, если они есть. И если сигнал сети МегаФон в таком месте в наличии, то предложение может оказаться востребованным даже теми, кто сейчас пользуется услугами других операторов. Переход на эти тарифы МегаФона возможен с сохранением привычного номера.
«Для нас важно, чтобы все наши абоненты имели доступ к современным технологиям и при этом могли избегать лишних расходов. Сегодня пожилые люди находятся в ситуации, когда не могут регулярно встречаться с родными и близкими, поэтому им как никогда необходимо оставаться на связи. Выгодные условия нашей линейки позволят абонентам неограниченно пользоваться мессенджерами, в том числе, видеозвонками без дополнительных затрат», — отмечает коммерческий директор столичного филиала МегаФона Светлана Сысоева.
Неизрасходованные минуты и гигабайты можно переносить в копилку для дальнейшего их использования.
Во все тарифы линейки #БезПереплат бесплатно включена защита от нежелательных подписок. Абоненты могут бесплатно пользоваться популярными мессенджерами — независимо от выбранного тарифа, они не расходуют пакет интернета и остаются доступными даже при нулевом и отрицательном балансе в течение месяца.
Для подключения к тарифу (или перехода на него с другого тарифа МегаФон) достаточно предъявить социальную карту москвича в салоне МегаФона. По одной карте можно подключить один абонентский номер.
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теги: тарифы МегаФон
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