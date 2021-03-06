5G: Marvell также присоединилась к разработкам Open RAN в формате TIP

06.03.2021, MForum.ru

Производитель микросхем и других полупроводников Marvell Technology Group присоединился к программе Evenstar проекта TIP (Telecom Infra Project), чтобы участвовать в разработках распределенных юнитов (DU - Distributed Unit) 4G и 5G Open RAN.

Как заявила компания, в качестве своего вклада она представляет реферативный дизайн DU, основанный на использовании процессоров диапазона Fusion-B, способных поддерживать скорости передачи данных до 10 Гбит/c в канале к абонентскому устройству и до 5 Гбит/c в канале к DU. Marvell будет работать в тесном контакте с Facebook и другими участниками проекта Evenstar, чтобы убедиться, что стеки протоколов других участников проекта успешно работают на чипах Marvell.

Компания ставит перед собой цель приступить к совместным с операторами тестам решения Evenstar DU в 2022 году.

Это уже не первый шаг Marvell в сторону Open RAN, компания представила первую совместимую платформу в декабре 2020 года.

Программа Evenstar была запущена в феврале 2020 года для формирования наборов решений для экосистемы Open RAN. Первой задачей, которую реализовали в рамках проекта, стала разработка RRU (Remote Radio Unit), с октября 2020 года начались также работы по созданию набора решений DU.

Читая такие сообщения невольно задумываешься - а где же информация об участии в TIP российских производителей, занимающихся Open RAN? Я не знаю об их участии в этих объединениях, или они надеются создать конкурентные продукты, не участвуя в международной деятельности по разработке? Плохим кажется любой из этих сценариев.

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теги: телеком пятое поколение 5G TIP Marvell Open RAN OpenRAN