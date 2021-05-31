IT: IDX разработала доверенные сервисы на основе российской доверенной SIM-карты

31.05.2021, MForum.ru

Новые сервисы основаны на применении так называемой доверенной сим-карты класса безопасности КС3 со встроенной КЭП. Доверять этим сим-картам предлагается потому, что в них задействованы российские криптографические алгоритмы. Ключи от которых есть у тех, у кого надо. Доверять таким картам могут те, кто предпочитает внимание майора Иванова вниманию майора Дженкинса.

Это не тест, такие симки используют абоненты виртуального оператора сотовой связи "Воентелеком". Абонентам выбор не предоставляется, нельзя исключить, что через какое-то время на российские "доверенные" симки придется перейти всем пользователям российских сетей сотовой связи.

Есть и плюсы, благодаря "доверенности" сетей сотовой связи, в них можно реализовывать целый набор полезных услуг, что и сделали в IDX (ООО Системы управления идентификацией): применение КЭП, цифровые удостоверения личности, автозаполнение форм личными данными, генерация одноразовых паролей и поддержка платежных инструментов.

Систему обеспечения безопасности сетей сотовой связи на основе применения в ядре сети российских криптографических алгоритмов разработали в АО "Институт точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева Российской академии наук" (ИТМиВТ) и внедрили на виртуальной сети Воентелеком. Для этого кроме доверенных SIM-карт на сети используется аппаратный "модуль безопасности" HSM 10GE. Модуль предназначен для взаимной аутентификации сетей подвижной радиотелефонной связи в рамках требований приказов Минцифры России от 13.06.2018 №275 и от 25.06.2018 №319, в которых устанавливается порядок реализации процедур аутентификации и идентификации абонентов с использованием средств криптографической защиты информации, имеющих подтверждение соответствия требований по безопасности информации класса КА. Изделие выпускается в двух модификациях: AHSM - для аутентификации и IHSM - для идентификации.

Сочетание HSM 10GE и SIM-карты класса КС3 образует "среду доверия", которая по утверждению разработчиков "гарантирует информационную безопасность любой обработки личных данных".

«До сих пор развитие рынка идентификации сдерживалось отсутствием инструментов для безопасной обработки личных данных человека. Мы считаем, что доверенные сервисы IDX обеспечат необходимый уровень защиты для всех услуг и приложений, имеющих дело с персональными данными российских граждан. Это приведет к ускорению развития биометрической идентификации, дистанционного электронного голосования, платежных сервисов», – считает генеральный директор IDX Светлана Белова. – «Опираясь на мировую аналитику и показатели роста уровня цифровизации в РФ, можно ожидать, что в течение ближайших трех-пяти лет объем российского рынка доверенной идентификации и верификации достигнет 50 млрд рублей, а доверенное взаимодействие может стать новой технологией для сквозного проекта».

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