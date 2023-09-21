OCR: Клиентам МТС станут доступны продукты Smart Engines

21.09.2023, MForum.ru

МТС продолжает сотрудничество с компанией Smart Engines, известной своими разработками для рынка OCR. Клиенты МТС смогут пользоваться Smart ID Engine для распознавания паспорта РФ и других удостоверяющих документов, а также для проверки их подлинности. Решение Smart Code Engine поможет извлечь данные из корпоративных документов и форм. Системы распознают фотографии, сканы и видеопоток. Поставляются они в виде SDK для различных устройств - от смартфонов до серверов.

МТС использует технологии компании Smart Engines для удаленной идентификации физических лиц в виде сервиса ID Scan RIM, этим решением пользуются компании большого бизнеса.

“МТС использует в своих сервисах программные продукты для распознавания документов от Smart Engines последние пять лет. У компании одни из лучших показателей распознавания документов, соответственно меньше ложных срабатываний и ошибок, кроме того, они помогают обеспечивать безопасность данных: распознавание выполняется исключительно в контуре группы, и изображения документов не передаются на обработку на сторонние ресурсы. Smart Engines – надежный партнер, с которым мы и дальше планируем продолжать сотрудничество», – отмечает Сергей Яковлев, руководитель центра идентификации и цифровых продуктов МТС.

МТС и Smart Engines находятся в партнерских отношениях с 2019 года, когда МТС начала использовать систему распознавания в собственной рознице и в МТС-Банке. С тех пор, как видим, созданные на основе продуктов Smart Engines сервисы, МТС начал предоставлять и сторонним клиентам. А теперь еще более расширяет предложение для клиентов.

В условиях, когда продукты ABBYY, Adobe и другие стали для российских компаний не слишком доступными, трудно недооценивать значение программных альтернатив российского производства, таких как продукты Smart Engines. \\

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теги: OCR услуги

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