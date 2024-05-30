Связь за городом: Билайн в Московском области представил новое предложение для интернета в загородном доме

MForum.ru

Связь за городом: Билайн в Московском области представил новое предложение для интернета в загородном доме

30.05.2024, MForum.ru

Это прежде всего сезонное решение, адресованное дачникам и всем, кто предпочитает проводить лето за городом. Учитывая, насколько выросло число работающих на удаленке, тема "летнего интернета" весьма актуальна.

 

 

 

Билайн предлагает обзавестись компактным стационарным роутером, поставить в него симку с тарифом Интернет LIVE. Дополнительную привлекательность идее придает обещание компании удвоить пакеты беспроводного интернета. Роутер обеспечит покрытие Wi-Fi в летнем доме.

В сообщении, компания не говорит, сколько девайсов может одновременно подключаться к роутеру, но обычно их количество - не менее десятка. Заявленная скорость загрузки контента - "до 150 Мбит/с". В реальности будет именно "до". Как и всегда в случае радиодоступа, все зависит от конкретного местоположения, дома, растительности, удаленности базовой станции, ее загруженности другими пользователями, используемыми частотными диапазонами, пропускной способностью транспортной сети и т.п. Но если вы в этом доме пробовали пользоваться обычным смартфоном и скорости устраивали, то, скорее всего, с роутером будет, как минимум, не хуже. Особенно, если поставить роутер не на уровне земли, а на 2-м этаже, на окне, например (желательно, чтобы стекла не были металлизированными).

Объем трафика на тарифе - 60 ГБ за 900 рублей в месяц или 100 ГБ за 1200 рублей в месяц. К этому желающие могут докупить еще и опции анлима на Youtube и "Сервисы Яндекса" (Кинопоиск и Музыка). Билайн со своей стороны готов удваивать пакеты интернета в течение 3 месяцев с подключения. Как раз на лето, если подключиться до 30 июня 2024. Роутер умеет раздавать и проводной интернет, так что его можно забрать после сезона в город, например, как запасной или как дополнительный.

ВымпелКом сообщает о значительной модернизации сети в Московской области - рефарминг, расширение пропускной способности, стало на 550 км больше оптических линий до базовых станций - обновления коснулись 4300 BS в Подмосковье.

Глеб Тарасенко, директор по маркетингу Московского региона ПАО «ВымпелКом» (билайн):

«Жизнь за городом становится все более популярной у москвичей. Однако, планируя переезд, необходимо решить вопрос с доступом в интернет в загородном доме. Чтобы обеспечить наших клиентов качественным интернетом, который может работать для систем умного дома, видеонаблюдения и комфортной работы удаленно, мы завершили модернизацию сети в Московской области и сделали простой в использовании продукт».

Размер пакетов устроит не всех, у меня, например, за месяц улетает несколько сотен гигабайт трафика, так что говорить о возможности полноценной замене фиксированного интернета беспроводным доступом в условиях, когда в России нет сетей 5G, не приходится. Тем не менее, это хорошее решение для ситуации, когда хочется жить летом в загородном доме, а фиксированного интернета в нем пока нет. С учетом удвоения пакетов, вполне может хватить возможностей роутера и тарифа даже для удаленной работы.

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теги: связь за городом Московская область Московский регион Билайн ВымпелКом билайн

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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